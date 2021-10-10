قصص وحكايات = الافتتاحية ==

جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
منتدى المرحلة الإبتدائية
طاقم المشرفين
إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
5,854
النقاط
2,051
محل الإقامة
في وحد البلاصة ...
الجنس
ذكر
اهلا بيكم خاوتي وخياتي
كيراكم ان شاء الله تكونوا قاع بخير
توحشتكم يا جدكم
علابالكم جيت ليوم درت طلة في اللمة لقيت الحالة راقدة تاع الصح
مي يحسن عونكم لي مريض ولي خدام ولي مشغول بهموم الدنيا
ربي يفرجها على كل واحد
خممتلكم في حاجة تنحيلكم على الخاطر
وقلت نجيبلكم سلسلة نستمتعوا وندوا العبرة منها
هاد السلسلة عبارة عن حكايات زمان يعني حكايات جدودنا ومخارفاتهم
راح نحطلكم كل اسبوع قصة يعني كل احد من اليوم اذا كنا من الحيين
ونتمنى تشاركوني وتتفاعلوا

القصص ستكون في مواضيع منفصلة ومجموعة في فهرس خاص
والقصة الاولى في الرد الاول


يتبع ...
 
جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
منتدى المرحلة الإبتدائية
طاقم المشرفين
إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
5,854
النقاط
2,051
محل الإقامة
في وحد البلاصة ...
الجنس
ذكر
قصة اليوم... بقرة ليتامى .... جدي وجدتي ربي يرحمهم كانوا يحكيولنا كي كانت الصحة 🧓ايييي يا الدنيا 😌 بقرة ليْتامى.... شكون ماسمع هذي الكلمة كاين لي يعرف حكايتها وكاين لي مزال مايفهمهاش ... ارواحوا تقراوها هنايا...معايا🤗 قالك واحد الراجل👳يخدم فلاح و عندو بقرة 🐮مربيها ، ماتت مرتو 🧕خلاتلو طفلة👶 و طفل👶 و قبل ما تموت وصاتوا على البقرة 🐮و قالتلوا ماتبيعهاش خليها للولاد ،زوَج هاداك الراجل👰🤵 بعد ما ماتت مرتو و جاب مرا أًخرى ،هاذيك لمرا زادت جابت معاه طفلة👶 ،أَمالا مرتْ 👰باباهم ولات تغير منهم بزاف و ماتمدلهمش ياكلو 🥖و يشربوا 🥛، عادو كي يجوعو مساكن يروحوا للبقرة 🐮و يشربوا منها🥤 ،وكانت هاديك البقرة 🐮عندها ضرع عسل🍯 و لآخر حليب 🍼،يرضعوا لولاد حتى يشبعوا ،أمالا لولاد هادوك بقاو غير يكبروا و يَزْيانوا👫 ،حارت مرت باباهم🤷 ،و قالت وَشْ ياكلو هاذو الذراري حتى جابو روحهم هكذا 🤦و بنتي نعطيها تاكل قلب الحبة ماكبرت ما سمانتْ🙍 ؟ من اليوم نرجع َنْعسهم..👀 ،كي عستْهم لقاتهم يرضعوا من البقرة 🐮،قالت لراجلها👳 بيع البقرة👀 ، قالها يا مرا كيفاه نبيع البقرة 🙅،بقرة ليْتامى ماتتباعش🙅 يا مخلوقة أنعلي الشيطان 😠،قالتلو قلتلك بيعها يعني بيعها 😤، الراجل مسكين صاب روحو بين نارين 😱دا البقرة للسوق و يعيطْ و يْقول **يا اللي يْسَمعْكُم بالخيرْ بَقْرَة لَيْتامى اللي يشريها يعشي فالندامة📣 ...يردوا عليه الناس و يقولو ،ماتتباعش ،يعاود يردها للدار 🏡،مرة على مرة و الحال كيما راه🙎 . قالت لو مرتو أديها المرة هاذي تتباع قالها يا مرا البقرة تاع ليتامى ماتتباعش قالتلو قلت لك المرة هاذي تتباع😡 ،دا البقرة و مشى للسوق هو خْرَج منا و هي لبست برنوس و دارت عمامة كيما الرجال 👳و مشات للسوق🏃 ،كي عيط و قال يا مالين الدلالة بقرة ليتامى تتباع ولا لالا...؟ نطْقَت هي بصيفَتْ راجَل و قالت بيع تَرْبَحْ🤨 ،راح الراجل للجزار و دا البقرة باعهالو و قالو عندي شَرط واحد👌 .......خليلي الضرع تاع البقرة للذراري👫 ،أعطاه هاذاك الضرع و داه الراجل و راح حطو في قبر مرتو يمات ليتامى🥺 ،و كي رجع للدار قالهم كي تجوعوا روحوا لقْبَر يماكم راني خليتلكم ضرَع البقرة😓 ،عادو الذراري كلما يجوعوا يروحوا للقبر و يرضعو من هاذاك الضرع 👌،تباعت البقرة بصح لولاد مازالو كيما راهم شابين و صحاح🤔 ،حارت مرت باباهم و وصات بنتها تبعهم و تشوفهم واش ياكلو ا و تاكل كيفهم باه تكبر و تزيان كيما هوما 👍،تَبعتهم لقاتهم راحوا للقبر تاع ماماهم و كي فاقوا باللي راها تعس فيهم دارو روحهم ياكلوا في الحشيش ،كلات كيفهم بالصح مازيانتش 😜،صفارت و مرضت🤭 ، مرت باباهم ضَربَتْهُم و قالتَلهم علاه أنتم تاكلو الحشيش تكبرو و هي مَرْضَت😡..... كي راحت ترقد بقات تخمم كيفاش تدير باش تتهنى منهم😱 قالت لراجلها يا راجل البلاد هاذي ما فيهاش الخير لازم نرحلوا منها 😯😲....الصباح ناضوا بكري و لموا قشهم و رحلوا👀 ،فالطريق جازوا على واد 🏞️،مَدت للطفل كَسْكاس و قالتلو عمر فيه الماء و مدت للطفْلَة الصوف الموسخة و قالتَلها رديها بيضَة🥺😓 ،راحوا لَولاد مساكن للواد و بدى الطْفل يعمر في الكسكاس و هو يقطر و الطفلة تغسل في الصوف ما تنقاتش🤦،وَلى الطْفَل يْغلق في الكَسِكاسِ بالطين باش يتعمرلو بالماء جاء ليه زاوش و قالو🐦 ..طري بالطينْ يَا مَسْكين نَاسَكْ رَحلوا و أنت في العين😲 ،كي سمعو الزاوش يقوللهم هكذاْ فاقوا بلي كاين حاجة و رَواحوا للدَار🏡 ،مَرت باباهم قْبَل ما ترِْحَل خَبْزَتلهم الكسرة و دارت فيها الرهْج😱 ،و رَبطت الكلب في الرحى( الطاحونة ) هو يدور و المَطحنة دور معاه باه مايفيقوش لولاد بلي راحو و خلاوهم🥺 ،دخلو لولاد و لقاو الكسرة شد الطفل مورصو باه ياكل ماخلاتوش أُختو قالتلو مرت بابانا ماشي موالفة تخبزنها و ضُك راهم راحوا و خلاونا أستنى نفوتو نجربوها في الكلب 🤨،رماو مورصو كسرة للكلب كي كلاها مات😱 ،ولات مشات هي وخوها ،مشاو ،مشاو مشاو ،مشاو ،مشاو🏃🏃🏃 .......وصلوا لعين البقر🐮 ،عْطش الطفل و قالها أُختي عطشت خليني نشرب من هاذيك العين🙍 قالتلو لالا يا خويا ماتشربش هاذي عين البقرة تعود تشرب و توليلي بقرة🙅 ،زادو مشاو مشاو مشاو 👫🏃🏃وصْلو لعين الداب قالها أختي عْطَشِت نَشِْرب قالتلو لالا 🙅يا خويا ماتشْربش توليلي دابْ😱 ،زادو مشاو مشاو مشاو لْقاو عين لحصان🙅 قالها أختي نشرب قالتلو لالا يا خويا ماتشربش تْعود توليلي حْصان ،زادو مشاو مشاو مشاو لقاو عين لَغْزال 🏃🏃قالها أختي نشرب قالتلو لالا تعود توليلي غْزال🙅 ، مسكين عطش بزاف خلاها مشات شوية و رْجع و شرب كي دارت لقاتو لْحَقْها غْزال 😱قالتلو خْدَعَتْني يا خويا يا وليد اما و بويا قالها ماننْساكشْ يا خْتي حتى نموت راحوا لواحد لبلاصة هي طلعت للشَجرة🌳و تبات و هو يبات تحت الشجرة🥺😓 ،تقعد هي في الشجرة و تمشط شعَرْها لواحد النهار جاء السُلطان يْشَرب لَحْصان تاعو 🤴،همالا لصقت شعرة طويلة في لسان لَحصان و ماحبش يشرب🐴 شاف السُلطان🤴 هاذاك لحصان🐴 لقى الشعرة دايرة على لسانو نحاهالو و قال مولات هاذي الشعرة ما تكون غير عدرة و راح قاس هاديك الشعرة على البنات كامل تاع الدشرة و مالقى حتى وحدة عندها شعر كيما هاديك الشعرة😲 و لا رجع للعين شاف ظل الطفلة في الماء تاع الواد 👀.....طلع راسو لقاها فوق الشجرة🌳 قالها أَنْس ولا جنْ ؟قالتلو أَنْس ..لا اله الا الله محمد رسول الله ،قالها اهبطي ما حبتْش ،راح و بعثلها لعجوز الستوت👩‍🦳 قالتلو أنا نقْدر نجيبهالك 👌،راحت الستوت تحت الشجرة🌳 و حطت تخبز في الكسرة على الطاجين و هو مقَلوب و جابت المعزة 🐐و تحلبها من قرونها و تَحْكَمها من ضرَعْها ، نَطْقت الطفلة و قالت لها ماشي هاكذاك ،قالتها الستوت أرواحي أخبزيلي مالا و أحلبيلي ،هبطت و خبزت لها و حلبتلها المعزة و لْغدوة من ذاك زادت رجعت الستوت و دارت نفس الخدمة و كي نزلت ربطتها حتى جاء السُلْطان همالا قالها نزَوج بيك ،قالتلو نقبل نَزوج بيك بَصح بْشَرط ،مَا تاذيشْ خويا لَغْزال🦌 ،قالها شَرْطك مَقبول ،زَوجت بيه ولات عايشة في خيرْ بالخديمات في لَقْصَر 🕌،يوم من لَيام جاء باباها يَطْلب 🤚،طلت من التاقة عَرْفاتو قالت للخُدام قولولو يستنى حتى نخبزولو الكسرة🥖 ،خَبْزت الكسرة 🥖و دارت فيها الويز🏅 ،و بعثتهالو و قالتلو ما تَقْسَمهاشْ حتى تكون بين ولادك👌 ،وصل للدار و حط الكسرة في الطابلة و قْسَمها طاح منها اللويز🏅 ،قالتْلو مرتو هاذي ماتكون غير بنتك لونجة👸 ،ْغَدوة أدي خْتْها و رُوح لعندها ،كي داها فرحت بيهم لونجة و قعدت هي و ختها يشمسو قدام البير خت لونجة طبعتها و طاحت لونجة في البير و كانت حامل بالتوام😱 ،و راحت حَكْمت بلاصتها😡 ،و كي جاء السلطان قالها واش بيك يا لونجة كْحَلْتي قالتلو من ماء بلادكم🌚 ،قالها وش بيها عينك عوارت قالتلو من كحل بلادكم🥴 ،قاللها وش بيه شعرك حراش قالتلو من زيتكم ،غَدوة من ذاك قالتلو أذبح لَغزال😱 قالها كيفاه نَذبحو يخي تفاهمنا عليها قالتلو قلت لك أذبحوا😲سمع لغزال 🦌واش قالت العورة 🥴،راح للبير و قعد يقول لونجة👸 ،لونجة👸 يا بنت ما لَمواسْ مضات و الطناجر غلات🥺 ،و خوك لَغْزال🦌 في المَمات قالتلو روح للسلطان🤴 و قولو يذبح بقرة🐮 و يشلحها و يملحها و يحطها على طرف البير🤔 ،راني ولدت و موسى على رُكبة و عيسى على رُكبة و لَحنش بو سَبْع روس يعس فينا🐍 ،سمعو الخُدام الهدرة هاذي و راحو قالو للسُلطان روح شوف لَغْزال🦌 واش يقول عند البير ،راح و طل يلقى لونجة👸 مع لولاد👶👶 ، ذبح البقرة🐮 و شلحها و ملحها ،خرج لحنش🐍 كلا اللحم و عطش راح يحوس على الماء🏞️ جبدو لونجة👸 هي و أولادها 👶👶،و حْكاتلهم كيفاه صرا هاذ الشي كامل👌 .... حكم السلطان العورة🥴 ذبحها و نحالها راسها و طيبها و بعثها لماليها😱 و دارو راس العورة في شكارة ْ 🥴و ركبوها فوق الدابْ باش يوصلو ليماها 👌،،عرضت يماها الجيران باش ياكلو اللحم🥩🍗 و تفرح و تقول سعدي ببنتي بعثتلي اللحم🥩 ،و الحمار 🐎يهدر و يقول ،تيس تيس راس العورة🥴 في التليس ،سمعاتو يماها و راحت للتليس و لقات راس بنتها عرفت باللي الشر اللي دارتو خلصاتو....
ههههههه أيا يادرا عجباتكم ‼️

استناوني السمانة الجاية
بقصة جديدة 😘😌
تشاو تشاو
 
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