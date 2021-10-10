قصص وحكايات = الافتتاحية ==

اهلا بيكم خاوتي وخياتي

كيراكم ان شاء الله تكونوا قاع بخير

توحشتكم يا جدكم

علابالكم جيت ليوم درت طلة في اللمة لقيت الحالة راقدة تاع الصح

مي يحسن عونكم لي مريض ولي خدام ولي مشغول بهموم الدنيا

ربي يفرجها على كل واحد

خممتلكم في حاجة تنحيلكم على الخاطر

وقلت نجيبلكم سلسلة نستمتعوا وندوا العبرة منها

هاد السلسلة عبارة عن حكايات زمان يعني حكايات جدودنا ومخارفاتهم

راح نحطلكم كل اسبوع قصة يعني كل احد من اليوم اذا كنا من الحيين

ونتمنى تشاركوني وتتفاعلوا



القصص ستكون في مواضيع منفصلة ومجموعة في فهرس خاص

والقصة الاولى في الرد الاول





يتبع ... ​