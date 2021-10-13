​

تعثرتُ أمسَ بدمعةِ شوقٍ إليكَ ​

فتحتُ في قلبي نافذةً على حدائقِ الذكرياتِ ​

ورحتُ أتصفحُ وريقاتِ أشجارِها الزاهيةِ ​

المنقوشةِ ورقةً ورقةً بتفاصيلِ ماضٍ سقط في عمقِ الزمن.. ​

في أعلى كلِّ صفحةٍ كانَ رسمُك يتَّكِئُ عل أريكةِ روحي ​

وسيفُ الخضراوين يتحدَّى النسيانَ ​

يتغذى من نبضِ سنيْ عمري المجروحِ بالفرقةِ ​

ودموع ِعيوني الملتهبةِ باليأسِ المملِّ، ​

يبهجني حينًا بذكرياتٍ مرَّتْ بنا عسلًا مصفَّى ​

ويتعسُني حينًا آخرَ بضبابٍ فاحمٍ أربكتْنا كآبتُهُ فسحة من الزمنِ. ​

لحظاتٌ جامحةٌ أتحايلُ بها على الوقتِ الهاربِ منَّا ​

الساخرِ من بطاقاتِ إيابٍ فاقدةِ الصلاحية ِبالمستحيل، ​

أستعيرُ من بين قضبانِهِ حفنةً من سعادةٍ مررنا بها ​

في بيتٍ كانَ جنَّتَنا الأولى في الحياةِ ​

أحملُها بيديْ قلبي الشغوفِ حدَّ الوجدِ بترابِ أرضِها ​

وحفيفِ أوراقِ باسقاتها ،وهديلِ يمامِها ،ونور صباحاتِها ​

ومزهرياتِ ورودِها الباسمة كوردِ خدَّيك َ ​

أضمُّها بحضنِهِ الدافئِ العاطرِ بذكراكَ ​

أهدهدُ رأسَها فوقَ صدرِهِ الخافق بفرح القبض عليها ​

تنسى السجن َ..الغربةَ ..البعدَ .. التشتتَ.. ​

تمتزجُ بنبضِهِ المتلهفِ لها، الضائعِ دونها ..المتشوقِ لعينيْها ​

تذوبُ بين زنديهِ كحبةِ سكرٍ تشتاقُ الانصهارَ بعدَ طولِ تجمدٍ ​

يلملمُ أمواجَها العذبةَ بلمسةِ حنانٍ ليدِ فنَّانٍ مبدعٍ ​

يعيدُ تشكيلَها لوحة َحبٍ لا يفنى، تُفتنُ بها الرُّوحُ ​

تؤطِّرُها بالأمل ِرغمَ تحدِّي المحالِ لها ​

توقِّعُ فوقَ جبينها بقبلةِ وفاءٍ ، وتعلقُها في أعلى الصفحةِ. ​

أختك ​