Jorh
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 27 سبتمبر 2020
- المشاركات
- 1,022
- النقاط
- 71
- محل الإقامة
- في قلب اقزامي
- الجنس
- أنثى
سلام عليكم اخوتي
تعرفو فوبيا المفتاح
ولا الخوف من ضياع المفتاح
حكمني انا ذو ليام
نخرج من لاشونبغ نسكر الباب
نخبي لمفتاح نعاود نولي نقول بالك خليتو لاصق
ويكون في يدي دااايما منخبيه في حتى بلاص
فوبيا المفتاح
تكون اسوء فوبيا على وجه البشرية
في امان الله
تعرفو فوبيا المفتاح
ولا الخوف من ضياع المفتاح
حكمني انا ذو ليام
نخرج من لاشونبغ نسكر الباب
نخبي لمفتاح نعاود نولي نقول بالك خليتو لاصق
ويكون في يدي دااايما منخبيه في حتى بلاص
فوبيا المفتاح
تكون اسوء فوبيا على وجه البشرية
في امان الله