فوبيا المفتاح

Jorh

Jorh

:: عضو مُتميز ::
إنضم
27 سبتمبر 2020
المشاركات
1,022
النقاط
71
محل الإقامة
في قلب اقزامي
الجنس
أنثى
سلام عليكم اخوتي
تعرفو فوبيا المفتاح
ولا الخوف من ضياع المفتاح
حكمني انا ذو ليام
:ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:
نخرج من لاشونبغ نسكر الباب
نخبي لمفتاح نعاود نولي نقول بالك خليتو لاصق
ويكون في يدي دااايما منخبيه في حتى بلاص
فوبيا المفتاح
تكون اسوء فوبيا على وجه البشرية
في امان الله
 
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