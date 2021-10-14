فوبيا المفتاح

سلام عليكم اخوتيتعرفو فوبيا المفتاحولا الخوف من ضياع المفتاححكمني انا ذو ليامنخرج من لاشونبغ نسكر البابنخبي لمفتاح نعاود نولي نقول بالك خليتو لاصقويكون في يدي دااايما منخبيه في حتى بلاصفوبيا المفتاحتكون اسوء فوبيا على وجه البشريةفي امان الله