أتذكر أيُّها المتحرِّرُ مِنْ أنتَ

رغمَ أنَّكَ ما زلتَ أنتَ

أتذكرُ يوم سفحتَ فوقَ صدرِ الحنانِ ماءَ نارِ الوداعِ؟

لو كنتَ تعلمُ كم شوَّهتْ هذه الماءُ من جمالِ الأملِ باللقاءِ

وكم ذبحتْ من فصولِ الربيع عبرَ رحلةِ التَّغرُّب

وكم سقتْ خدودَنا من دمعِ الحنينِ إليكَ

وكم جرَّح التنهدُ صدورَ أحبةٍ لكَ، منهم من قضى

ومنهم من مازالَ ينتظرُ الوعدَ

ما كنتَ تتفيَّأ لحظة ً أو بعضَ لحظةٍ تحتَ ظلالِ البعدِ

ولو كانتْ أشجارُهُ من فضةٍ وذهبٍ وزبرجدٍ

ما كنتَ تستطيبُ ثمارَ الجفاءِ نكهة ًولا رائحةً

ما كنتَ تقوى على قتلِ الأحلام ِ الورديةِ

وزرع جثثها حُرقا في قلوبِ المشتاقينَ إليكَ

ما أصعبَ أن تتفسَّخَ هذه الجثثُ

وتفوحَ يأسًا قاتلًا لكلِّ معاني الحياةِ الجميلةِ.

رسمتُ شمسًا تمدُّ رأسَها من الشَّرقِ

نظرتُ إليها بسعادةٍ بعدما أغمضتُ عينيَّ طويلًا

عمَّا يذَكِّرُني ببعدِكَ عنَّا ،وقلتُ في سرِّي

غدًا يُشرقُ مع شمسِ يومٍ جديدٍ

وما زلتُ بانتظارِ الشروقِِ المأمولِ

والشَّمسُ تغطُّ في نومٍ عميقٍ.

أختك

زاهية بنت البحر

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