حينما تغرب الشمس

هدية من الله
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 27 سبتمبر 2021
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- محل الإقامة
- الجزائر
- الجنس
- أنثى
أتمشى على غير هدى ، أشاهد السماء و الشمس و القمر ، ونهاية المساء ، إلى جانب شجرة الزيتون التي اكتساها العري من أعلاها ، هكذا هو جميل الغروب ، على طريقته الخاصة هنا ، في المكان الذي تصلي فيه وتشتم رائحة العشب العذراء ، وطئت قدماي لأول مرة سكة حديد ، سأحتفظ بها كذكرى جميلة ، و احد الاحلام المتحققة بإذن الله ، و الآن أنا أنظر إلى الجبال ، أشتهي يوميا أن أبلغ قمة جبل ما ، و أرجوا أن يكون هذا الجبل هو نفسه المكون من أحلامي المكومة .