حينما تغرب الشمس

أتمشى على غير هدى ، أشاهد السماء و الشمس و القمر ، ونهاية المساء ، إلى جانب شجرة الزيتون التي اكتساها العري من أعلاها ، هكذا هو جميل الغروب ، على طريقته الخاصة هنا ، في المكان الذي تصلي فيه وتشتم رائحة العشب العذراء ، وطئت قدماي لأول مرة سكة حديد ، سأحتفظ بها كذكرى جميلة ، و احد الاحلام المتحققة بإذن الله ، و الآن أنا أنظر إلى الجبال ، أشتهي يوميا أن أبلغ قمة جبل ما ، و أرجوا أن يكون هذا الجبل هو نفسه المكون من أحلامي المكومة .