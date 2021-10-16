حينما تغرب الشمس

هدية من الله

هدية من الله

:: عضو منتسِب ::
إنضم
27 سبتمبر 2021
المشاركات
4
النقاط
3
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
أتمشى على غير هدى ، أشاهد السماء و الشمس و القمر ، ونهاية المساء ، إلى جانب شجرة الزيتون التي اكتساها العري من أعلاها ، هكذا هو جميل الغروب ، على طريقته الخاصة هنا ، في المكان الذي تصلي فيه وتشتم رائحة العشب العذراء ، وطئت قدماي لأول مرة سكة حديد ، سأحتفظ بها كذكرى جميلة ، و احد الاحلام المتحققة بإذن الله ، و الآن أنا أنظر إلى الجبال ، أشتهي يوميا أن أبلغ قمة جبل ما ، و أرجوا أن يكون هذا الجبل هو نفسه المكون من أحلامي المكومة .
 
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