مكانة بيت اللمة

السلام عليكم

في حياتنا اشياء جميلة تجعلنا نرى جمال الحياة و أشياء باهتة ذات غموض نفقد معنى الحياة و أشياء بشعة تجعلها سوداء تجعلنا نتوقف عن الرغبة في العيش.

هنا نبحث عن أشخاص و أماكن و بيوت نرتاح فيها و لو بالصمت او المراقبة عن بعد. و من اهذه البيوت بيت اللمة لتي تفتح بابها لكل من دق عليه لتحضنه و تعطيه مساحة الفضفضة و طرح تعب الحياة مع إعطاء امل جديد

شكرا لبيت اللمة و كل من سكنها و نشطها و تركها شعلة منيرة لا تنطفئ