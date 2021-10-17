مكانة بيت اللمة

زاد الرحيل

زاد الرحيل

:: نجمة اللمة ::
إنضم
14 جوان 2016
المشاركات
4,524
النقاط
1,491
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
السلام عليكم
في حياتنا اشياء جميلة تجعلنا نرى جمال الحياة و أشياء باهتة ذات غموض نفقد معنى الحياة و أشياء بشعة تجعلها سوداء تجعلنا نتوقف عن الرغبة في العيش.
هنا نبحث عن أشخاص و أماكن و بيوت نرتاح فيها و لو بالصمت او المراقبة عن بعد. و من اهذه البيوت بيت اللمة لتي تفتح بابها لكل من دق عليه لتحضنه و تعطيه مساحة الفضفضة و طرح تعب الحياة مع إعطاء امل جديد
شكرا لبيت اللمة و كل من سكنها و نشطها و تركها شعلة منيرة لا تنطفئ
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top