مكانة بيت اللمة

زاد الرحيل
:: نجمة اللمة ::
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- الجزائر
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم
في حياتنا اشياء جميلة تجعلنا نرى جمال الحياة و أشياء باهتة ذات غموض نفقد معنى الحياة و أشياء بشعة تجعلها سوداء تجعلنا نتوقف عن الرغبة في العيش.
هنا نبحث عن أشخاص و أماكن و بيوت نرتاح فيها و لو بالصمت او المراقبة عن بعد. و من اهذه البيوت بيت اللمة لتي تفتح بابها لكل من دق عليه لتحضنه و تعطيه مساحة الفضفضة و طرح تعب الحياة مع إعطاء امل جديد
شكرا لبيت اللمة و كل من سكنها و نشطها و تركها شعلة منيرة لا تنطفئ
في حياتنا اشياء جميلة تجعلنا نرى جمال الحياة و أشياء باهتة ذات غموض نفقد معنى الحياة و أشياء بشعة تجعلها سوداء تجعلنا نتوقف عن الرغبة في العيش.
هنا نبحث عن أشخاص و أماكن و بيوت نرتاح فيها و لو بالصمت او المراقبة عن بعد. و من اهذه البيوت بيت اللمة لتي تفتح بابها لكل من دق عليه لتحضنه و تعطيه مساحة الفضفضة و طرح تعب الحياة مع إعطاء امل جديد
شكرا لبيت اللمة و كل من سكنها و نشطها و تركها شعلة منيرة لا تنطفئ