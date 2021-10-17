احسن النساء

سئل أعرابي عن أحسن النساء



فقال:



أطولهـن إذا قــامت



وأعظمهـن إذا قعــدت



وأصدقهـن إذا قـالت



التي إذا غضبـت.. حلمت



وإذا ضحكــت.. تبسمــت



وإذا صنعـت شيئاً جوّدته



التـي تلــزم بيتـها ولا تعصـي زوجـها



العـزيـزة في قومها الذليلة في نفسها



الودود الولود وكل أمرها محمـود.