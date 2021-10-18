الصحراء وانا

aljentel

aljentel

:: عضو متألق ::
إنضم
14 نوفمبر 2013
المشاركات
4,293
النقاط
491
هنا حيث الخلوه لاحس ولا رس فقط ثغاء الغنم وبلبلة التيوس ، اترك المدينه لعلي احد السلوى وما ان اصل حتى اقرر العوده فلا رضينا بهذا ولا ذاك رضي بنا ، انظر لتلك الحمامة على باب غرفة العمال وهي ترفض الخروج بعدما اكل الكلب رفيقها وصديقها فقررت عدم الخروج كيف وهي لاعقل لها تتخذ قرار العزله حزنا على رفيق دربها واقارن ذلك بتصرفنا نحن البشر حينما نتخلى عن اصدقاءنا عند اول المنعطف .. كنت اتمنى ان يكون معي هنا في كبد الصحراء العزيزين محمد الامين وحلم كبير لكنها الحياة وماتفرضه علينا فالحمدلله حمدا يليق بعظمته على مانحن فيه وما نحن عليه ...
ليس الا فضفضة ....
 

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aljentel

aljentel

:: عضو متألق ::
إنضم
14 نوفمبر 2013
المشاركات
4,293
النقاط
491
تفضلوا جاي حليب طبعا حليب ماعز اهلا وسهلا
 

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إلياس

إلياس

:: أستاذ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
17,026
النقاط
1,471
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
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