البطولة أن تتوهج و الظلام يحيط بك❤❤

Sanaya klara
:: عضو منتسِب ::
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- 10 أكتوبر 2021
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البطولة أن تتوهج والظلام من حولك❤❤
أن تتوهج وكل شيء حولك يدعوك إلى العتمة❤❤
أن تبتسم ولا شيء في الواقع يدعوك لذلك❤❤
أن تجد السعادة في تلك التفاصيل الصغيرة التي تبدو تافهة جدا❤❤
أن تجد الطفل الصغير بداخلك❤❤
فأسوأ هزيمة أن تنهزم من الداخل❤❤
أن يرافقك الحزن ولو كنت سعيدا❤❤
البطولة أن تعيش خيبات البشر و ترى نفاقهم وتحافظ على قلبك الطاهر❤❤
أن ترى النكد و الضنك و تحافظ على روحك الطفولية❤❤
أما أن تكون في مقتبل العمر سعيدا و أنت لم ترى من خيبات الحياة إلا القليل فتلك ليست ببطولة❤❤
قد يبدو النص عاديا و لكنه في الواقع أعمق مما كتبت❤❤
#mery
أن تتوهج وكل شيء حولك يدعوك إلى العتمة❤❤
أن تبتسم ولا شيء في الواقع يدعوك لذلك❤❤
أن تجد السعادة في تلك التفاصيل الصغيرة التي تبدو تافهة جدا❤❤
أن تجد الطفل الصغير بداخلك❤❤
فأسوأ هزيمة أن تنهزم من الداخل❤❤
أن يرافقك الحزن ولو كنت سعيدا❤❤
البطولة أن تعيش خيبات البشر و ترى نفاقهم وتحافظ على قلبك الطاهر❤❤
أن ترى النكد و الضنك و تحافظ على روحك الطفولية❤❤
أما أن تكون في مقتبل العمر سعيدا و أنت لم ترى من خيبات الحياة إلا القليل فتلك ليست ببطولة❤❤
قد يبدو النص عاديا و لكنه في الواقع أعمق مما كتبت❤❤
#mery