البطولة أن تتوهج و الظلام يحيط بك❤❤

البطولة أن تتوهج والظلام من حولك❤❤

أن تتوهج وكل شيء حولك يدعوك إلى العتمة❤❤

أن تبتسم ولا شيء في الواقع يدعوك لذلك❤❤

أن تجد السعادة في تلك التفاصيل الصغيرة التي تبدو تافهة جدا❤❤

أن تجد الطفل الصغير بداخلك❤❤

فأسوأ هزيمة أن تنهزم من الداخل❤❤

أن يرافقك الحزن ولو كنت سعيدا❤❤

البطولة أن تعيش خيبات البشر و ترى نفاقهم وتحافظ على قلبك الطاهر❤❤

أن ترى النكد و الضنك و تحافظ على روحك الطفولية❤❤

أما أن تكون في مقتبل العمر سعيدا و أنت لم ترى من خيبات الحياة إلا القليل فتلك ليست ببطولة❤❤

قد يبدو النص عاديا و لكنه في الواقع أعمق مما كتبت❤❤

#mery