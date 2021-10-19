هذا ما يجب أن يعلمه أولادنا.. عن سيد الخلق محمدا

إنه أعظم الأحداث في تاريخ البشرية، مولد رسول الله خير البرية، طاقة من نور جعلها الله للبشرية مصدر استلهام للخير والجمال، إن الحدث الفيصلي في تاريخ الأرض، أخرج الناس من الظلمات إلى النور، تغيرت فيه وجه البشرية إلى الأبد،



وسيبقى المولد النبوي الشريف من أجمل أيام الدنيا، يذكرنا بنعم الله سبحانه وتعالى بأنه بعث إليهم أشرف الخلق أجمعين محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم..



ولأن هذا اليوم عظيم، فوجب علينا غرس قيمته في أولادنا ليعود علينا بثمار طيبة ونكوّن جيلا يكون ذخرا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإليكم أهم ما يمكنكم تلقينه أولادكم عن سيد الخلق أجمعين:



– ولد النبي عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين 12 ربيع الأول من عام الفيل، الموافق لشهر أفريل عام 570 ميلادي.



– ولد يتيما، حيث مات أبيه عبد الله بن عبد المطلب، والدته آمنة بنت وهب، والتي كانت تنمتي لقبيلة بني زهرة بينما كان والده عبد الله من بني هاشم وجميعهم من قريش.



– ظلّ رسول الله صلى الله عليه وسلم يتيما من ناحية الأب، حتى توفيت والدته أيضا وهو في سن السادسة لتنتقل كفالته إلى جده عبد المطلب، وبعد وفاة جده إلى عمه أبو طالب، الذي ربّاه في بيته كأحد أعياله، بل وظلّ له سندا وعضدا حتى وفاته، بالرغم من أنه ظلّ على دين الكفر حتى مات.



– يعتبر الاحتفال بالمولد النبوي من الاحتفالات الكبرى في معظم البلدان المسلمة، ويحي المسلمون في شتى بقاع العالم هذه الذكرى العطرة، ومن صور الاحتفالات الذكر، والأدعية في المساجد، الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قراءة القرآن، وحتى صلة الرجم واجتماع العائلات على ما يرضي الله.