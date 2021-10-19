❤❤همس الورد❤❤

بسم الله الرحمان الرحيممدونتي ❤❤❤كل حرف سأدونه هنا له قصة، وكل عبارة لها موقفها، أكره الكتابات المنقولة غالبا، أو الحروف المنسقة بعناية لأجل الكتابة فحسب، حيث يكون النص جامدا على بلاغة صاحبه، وكم تروقني الكتابات الصادقة على بساطتها لأنها غالبا ما تلج القلب و تصله معانيها، وقد يبدع الكاتب حينما يجعلك تعيش الفرحة بين سطوره و الحزن فيها، يحلق في عالمه بعيدا فينثر على البياض حروفه، فتصلك أحاسيسه صادقة لا يشوبها زيف، مرحبا بكل من سيمر على مدونتي