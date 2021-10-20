رسالة إلى امرأة علقت بين حنايا القلب و الذاكرة ...

كتب هذه الرسالة قبل ثلاثة سنوات . لأستاذتي حينما توقفت عن تدريسنا بسبب اضطرارها لإجراء عملية جراحية لكتفها في ورقة رششت عليها عطرا ، و ربطتها بشريط بني فاتح

إنها هنا ، هنا ثانية ، هي تتحدث ، هي تبتسم ، هي تجعلنا أقوى ...

ستتراجع لبضعة خطوات ، لكنها لن تتركنا يوما .

ستبتسم و من ثم سنستعيدها ... سنستعيد كل شيء ... الذكرى ، النظرة والحب ، وكل شيء ...

سنفتقدها لبضعة أيام ، لكنها لن تتركنا يوما .

فلتتذكري سيدتي أن الذكرى لا تموت يوما ، و لتؤمني أن الحب لا يفقد ، هو فقط يعيش .

أعدك أن روح الأنثى الضاحكة لن ترحل يوما ، ستعيش هنا إلى جانبنا ، ستكون هنا فيما نبتسم و نستكمل الحياة ، و لتكوني الأخت ، و الصديقة ، ... و الذكرى .

ستحيا رائحة العطر ثانية ، و الصوت ، و الملامح .

نحن دائما هكذا ... نستسلم للعطر فيما نسترجع الذكرى .

عديني سيدتي أنك ستفتحينها كلما اشتقت إلينا ، و لتشمي رائحة العطر ، و لتسترجعي الذكرى في كل مرة .

ولتحمليها معك ، كما نحملك معنا إلى كل مكان ، و لتحني دائما لهذه الأيام ، فالربيع الأزرق يحل كلما ابتسمت .

لن أكتب اسمي على الورقة ، سأدع العطر يذكرك به فهو في بالغرض .

‌ولنختبر الصبر ثانية في الفراق المؤقت للأحبة .