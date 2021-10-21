ظاهرة غريبة!

AsHeQ -MagRoh
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 5 جوان 2013
- المشاركات
- 20
- النقاط
- 3
- محل الإقامة
- بوسعادة
- الجنس
- ذكر
ظاهره غريبه في منطقة تاعي بوسعادة - ولاية المسيلة .
تلميذ يدرس فتره مساءيه فقط . ويتم اخراجهم قبل انتهاء الحصه الاخيرة.بنصف ساعه .يعني ميديش. حصه كاملة . في ضاهره يوميه ولا احد يتحدث عن الموضوع. لا الاولياء ولا مثقفيها
اذا كان مشكل توقيت30 :17 والمنطقه ليس لها نقل حضري ويخاف الاولياء على اولادهم من ظلمه الشتاء فلماذا وضعو توقيت يضيع ساعات الدراسية للتلميذ؟ لماذا لايكيف بحسب ظروف المنطقة او عل أقل توفير نقل مدرسي .
وان كان استاذ بلا ضمير فكيف تسمح الإدارة باخراج التلاميذ نصف ساعة قبل الوقت ؟
تلميذ يدرس فتره مساءيه فقط . ويتم اخراجهم قبل انتهاء الحصه الاخيرة.بنصف ساعه .يعني ميديش. حصه كاملة . في ضاهره يوميه ولا احد يتحدث عن الموضوع. لا الاولياء ولا مثقفيها
اذا كان مشكل توقيت30 :17 والمنطقه ليس لها نقل حضري ويخاف الاولياء على اولادهم من ظلمه الشتاء فلماذا وضعو توقيت يضيع ساعات الدراسية للتلميذ؟ لماذا لايكيف بحسب ظروف المنطقة او عل أقل توفير نقل مدرسي .
وان كان استاذ بلا ضمير فكيف تسمح الإدارة باخراج التلاميذ نصف ساعة قبل الوقت ؟