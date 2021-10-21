ظاهرة غريبة!

ظاهره غريبه في منطقة تاعي بوسعادة - ولاية المسيلة .

تلميذ يدرس فتره مساءيه فقط . ويتم اخراجهم قبل انتهاء الحصه الاخيرة.بنصف ساعه .يعني ميديش. حصه كاملة . في ضاهره يوميه ولا احد يتحدث عن الموضوع. لا الاولياء ولا مثقفيها

اذا كان مشكل توقيت30 :17 والمنطقه ليس لها نقل حضري ويخاف الاولياء على اولادهم من ظلمه الشتاء فلماذا وضعو توقيت يضيع ساعات الدراسية للتلميذ؟ لماذا لايكيف بحسب ظروف المنطقة او عل أقل توفير نقل مدرسي .

وان كان استاذ بلا ضمير فكيف تسمح الإدارة باخراج التلاميذ نصف ساعة قبل الوقت ؟

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