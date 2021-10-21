أبحث عنك7 شقائق وليد

أضعُ رأسي على صدر حزني كسيرة النَّفسِ وانيَّة

كلما عصف الحنين بقلبي شوقًا إليك

كلما قطَّع الألم شرايين صبري لرؤية وجهك الأسمرِ الجميل ِ

المخضَّب بالشَّفق القاني يوم الرحيل

كان يومًا داميًا نزفته قلوبنا ونحن نستودعك الله

بدماء ٍ سكبْتَها بسخاءٍ فوق الأرضِ السَّمراء الجرداء

فنبتت شقائق وليد عرائس حزنٍ تبكيك العمرَ كله

ولا تملَّ الدَّمعَ عيونٌ قرَّحَها الفراق

ونهشَ قلبها الألم.

أختك