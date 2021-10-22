زفاف اخي ma$Ter

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 7 أفريل 2015
- المشاركات
- 13,793
- النقاط
- 2,061
- محل الإقامة
- الجزائر الحبيبة
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم احبتي
بلغني اليوم اجمل و احلى خبر
اليوم عرس و زفاف
الاخ الطيب و الخلوق
ma$Ter
بهته المناسبة السعيدة نقول لك
بارك الله لك
و بارك عليك
جمع بينكما في خير
و رزقكما الذرية الصالحة الطيبة
راني جايب كل أهل اللمة
وجد روحك ههههههههههه
بلغني اليوم اجمل و احلى خبر
اليوم عرس و زفاف
الاخ الطيب و الخلوق
ma$Ter
بهته المناسبة السعيدة نقول لك
بارك الله لك
و بارك عليك
جمع بينكما في خير
و رزقكما الذرية الصالحة الطيبة
راني جايب كل أهل اللمة
وجد روحك ههههههههههه