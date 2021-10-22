زفاف اخي ma$Ter

السلام عليكم احبتي

بلغني اليوم اجمل و احلى خبر



اليوم عرس و زفاف

الاخ الطيب و الخلوق

ma$Ter



بهته المناسبة السعيدة نقول لك



بارك الله لك

و بارك عليك

جمع بينكما في خير

و رزقكما الذرية الصالحة الطيبة





راني جايب كل أهل اللمة

وجد روحك ههههههههههه​