زفاف اخي ma$Ter

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
13,793
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
السلام عليكم احبتي
بلغني اليوم اجمل و احلى خبر

اليوم عرس و زفاف
الاخ الطيب و الخلوق
ma$Ter

بهته المناسبة السعيدة نقول لك

بارك الله لك
و بارك عليك
جمع بينكما في خير
و رزقكما الذرية الصالحة الطيبة


راني جايب كل أهل اللمة
وجد روحك ههههههههههه
 
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