تاوامبا: فرصتي أضاعت الفوز

اعترف قائد فريق التعاون، المهاجم الكاميروني لياندر تاوامبا، بمسؤوليته عن خسارة نقطتين أمام الفيصلي الذي أدرك التعادل في الوقت القاتل (2-2)، اليوم الجمعة، ضمن منافسات دوري المحترفين السعودي.



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وقال تاوامبا، في حديثه للقنوات الناقلة للدوري: "قدمنا مستوى جيدا، وكنا قريبين من الفوز، لكن الفرصة التي أضعتها في آخر عشر دقائق، رفعت معنويات لاعبي الخصم وسجلوا التعادل".



وقدم المهاجم اعتذاره لجماهير التعاون، واعدا إياهم بالعمل لتعويض المباريات السابقة.



من جانبه، حمل صاحب الهدف الأول للتعاون، سميحان النابت، حكم المباراة مسؤولية التعادل، مشددا على أن هدف الفيصلي الثاني "مشكوك فيه".



وأضاف النابت: "خرجت من اللقاء بسبب المخاشنات التي تعرضت لها، ومع ذلك وقف الحكم متفرجا، ولم نر ردة فعل تجاه ما تعرضنا له".



وأكد أن فريقه "يتطور من مباراة لأخرى ويستحق الفوز، واللاعبون عاقدوا العزم على العودة".