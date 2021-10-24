ضحية الشرف

بسم الله الرحمان الرحيم هذا ما أريد قوله و طرحه بدون مقدمات

فتاة قتلت بتهمة الشرف و لم تعش حياتها حتى في تَرَفٍ

و فتاة اخرى قد انتحرت لا ألومها على ما فعلت

كل ما تسمعه هو الانتقادات فعاشت حياتها في معاناة

لم يسمح لها بإكمال دراستها و لم ينتبه احد الى حالتها

كان الناس امامها يمرون و لكنهم أبدا لا يكترثون

لا ترى سوى الاقدام و كل ماتشعر به هو الألام

كانت فتاة صغيرة و كانت تشعر بالحيرة

اصيبت بمرض خطير فهربت الى الطبيب سمير

فشرح لها ان لديها مرضا لعين و انه يشك في ان تعيش

فذهبت الى المنزل لتكلم عائلتها لترى ان والدها قرر بيعها

وعندما ارادت الكلام دفعتها امها الى المطبخ

وقالت صمتا يجب ان يقول الشاب بخ بخ

فنفجرت بالبكاء و عل صوتها الديار لتصل الى الجيران

فدخل الاب وكذا الشاب و نسي امر الكباب

و قالت لن اتزوجه ولن أتحمله

و هنا خرج الاب ليحضر بندقيته

حاولة الفتاة الفرار لكنه كان امامها كالجدار

و خرج الى المدينة و قال اين تلك اللعينة

ليجدها مختبئة في احدى الأزقة

و قال هاذ جزاء عصيانك و كذا فرارك

لا تستحقين سوا الموت ايتها العنيدة

اطلق النار و توفيت الفتاة

بعد معاناة و اهمال الاسرة

وبعد سنوات

اتى رجال الشرطة و القو القبض على الاب فاعل الجريمة

و يعاقب القانون على جرائم الشرف

الذي يعد انتهاك لحقوق المرءة

الكاتبة : أنا صاحبة الحساب في الأعلى يرجى عدم سرقته أو طلب الاذن مني على الأقل قبل نشره في موقع خارجي



ملاحظة :

اخوتي الكرام في حالة ملاحضة اي خطأ املائي اعلموني لأصححه و شكرا

والقصة من كتابتي ماهو رئيكم (سأتقبل الانتقادات)

و كذا استخدمت قاموس اللغة العربية لكتابة القصة

شرح المصطلحات

تَرَف :عَاشَ فِي رَغَدٍ وَسَعَةِ عَيْشٍ، فِي تَنَعُّمٍ

بخ بخ : [كلمة وظيفيَّة]: اسم فعل للمدح والإعجاب والرِّضا بشيء، ويكرّر للمبالغة

كَبَاب :لحم مُقَطّع أو مُشرّح يُشْوى على الجَمْر.