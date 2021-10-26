مجرد راي 12

سعد606
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 3 جانفي 2019
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- العمر
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- محل الإقامة
- تقرت
- الجنس
- ذكر
الشخصيات الاكثر حذر...والتي تعيش مخاوف غير مبررة، بوجود من يرغب في الحاق الاذى بها.
في العادة هي الشخصيات الاكثر شعورا بالمعاناة، والتي لن تتذوق طعم الهناء حتى إن أغرقت في انهر العز والنعيم.
مخ الهدرة:قليل النية يعيش مدمر..واللي يخاف من خُوخُو يطلعلو.
في العادة هي الشخصيات الاكثر شعورا بالمعاناة، والتي لن تتذوق طعم الهناء حتى إن أغرقت في انهر العز والنعيم.
مخ الهدرة:قليل النية يعيش مدمر..واللي يخاف من خُوخُو يطلعلو.