مجرد راي 12

سعد606

سعد606

:: عضو مُتميز ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
959
النقاط
51
العمر
59
محل الإقامة
تقرت
الجنس
ذكر
الشخصيات الاكثر حذر...والتي تعيش مخاوف غير مبررة، بوجود من يرغب في الحاق الاذى بها.
في العادة هي الشخصيات الاكثر شعورا بالمعاناة، والتي لن تتذوق طعم الهناء حتى إن أغرقت في انهر العز والنعيم.
مخ الهدرة:قليل النية يعيش مدمر..واللي يخاف من خُوخُو يطلعلو.
 
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