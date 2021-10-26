مجرد راي 12

الشخصيات الاكثر حذر...والتي تعيش مخاوف غير مبررة، بوجود من يرغب في الحاق الاذى بها .

في العادة هي الشخصيات الاكثر شعورا بالمعاناة، والتي لن تتذوق طعم الهناء حتى إن أغرقت في انهر العز والنعيم.

مخ الهدرة:قليل النية يعيش مدمر..واللي يخاف من خُوخُو يطلعلو . ​