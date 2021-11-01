السلام عليكم..

أنا أمر بحالة نفسية صعيبة بزاف..أنا جامعية متحصلة على شهادة الماستر من يوم مكملت وحياتي من الأسوء للأسوء..وليت نشوف الناس اكل تكرهني ومش حاملتني..حساسة بزاف...كلامي اكل على الخدمة ..كل يوم نفتاعل مشكل مع أهلي..بالرغم أني نصلي ونقوم ليل ونقرا سورة البقرة يوميا..وندعي ربي نكون كاظمة للغيظ..بصح في الغد نلقا روحي رجعت لزيرو..ووالديا يزعفو مني..وانا نحس روحي راني نهدر في الحقيقة برك..مي هما يشوفو كل كلامي غالط كل تصرفاتي غالطة..ودائما يحسوني راح نكون فتاة فاشلة ولا أحد سيتحملني..انا أعيش في دوامة ان شاء الله تكونو فهمتوني..