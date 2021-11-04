طلب ملء استبيان خاص بكوفيد-19

عائشة فقير
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 3 نوفمبر 2021
- المشاركات
- 1
- النقاط
- 0
- محل الإقامة
- الجزائر
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،
أرجو منكم التفضل بالإجابة على الاستبيان التالي، المندرج ضمن دراسة أكاديمية والمتعلق بالإجراءات الوقائية ضد فيروس كوفيد-19.
أشكر لكم تعاونكم وأتعهد بالمحافظة على سرية معلوماتكم.
أرجو منكم التفضل بالإجابة على الاستبيان التالي، المندرج ضمن دراسة أكاديمية والمتعلق بالإجراءات الوقائية ضد فيروس كوفيد-19.
أشكر لكم تعاونكم وأتعهد بالمحافظة على سرية معلوماتكم.
بحث حول الإجراءات الوقائية لتجنب الإصابة بكوفيد-19
في إطار بحث أكاديمي حول الإجراءات الوقائية المعتمدة للحيلولة دون الإصابة بفيروس كوفيد-19، ندعوكم إلى الإجابة على هذا الاستبيان، مع التأكيد على أنّ جميع المعلومات الواردة فيه ستستخدم لأغراض علمية بحتة، ولن يتم الإطلاع عليها إلا من قبل القائمين على البحث. نشكر لكم تعاونكم ومشاركتكم.
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