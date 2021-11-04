طلب ملء استبيان خاص بكوفيد-19

في إطار بحث أكاديمي حول الإجراءات الوقائية المعتمدة للحيلولة دون الإصابة بفيروس كوفيد-19، ندعوكم إلى الإجابة على هذا الاستبيان، مع التأكيد على أنّ جميع المعلومات الواردة فيه ستستخدم لأغراض علمية بحتة، ولن يتم الإطلاع عليها إلا من قبل القائمين على البحث. نشكر لكم تعاونكم ومشاركتكم.