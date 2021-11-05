الاخوة في الله

إلياس

إلياس

:: أستاذ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
17,160
النقاط
1,471
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
‏الأخ الصالح والصاحب الصالح في الدنيا : ينفع ..
وفي الآخرة : يشفع ..
إذا أقترب منك : منح ..
وإذا ابتعد عنك : مدح ..
وإذا ظُلِم منك : صفح ..
ينصحك : دون جرح ..
ويحبك : دون شرط ..
الأخوّة في الله : جنة معجّلة ..
وذخيرة : مؤجّلة ..
ونعمة لا تقدر : بثمن ..
أسأل الله أن أكون مخلصاً لكم بالأخوة في الله ..
وغفر الله لي ولكم وللمسلمين ..
 
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