الاخوة في الله

‏الأخ الصالح والصاحب الصالح في الدنيا : ينفع ..

وفي الآخرة : يشفع ..

إذا أقترب منك : منح ..

وإذا ابتعد عنك : مدح ..

وإذا ظُلِم منك : صفح ..

ينصحك : دون جرح ..

ويحبك : دون شرط ..

الأخوّة في الله : جنة معجّلة ..

وذخيرة : مؤجّلة ..

ونعمة لا تقدر : بثمن ..

أسأل الله أن أكون مخلصاً لكم بالأخوة في الله ..

وغفر الله لي ولكم وللمسلمين ..