الاخوة في الله

إلياس
:: أستاذ::
- إنضم
- 24 ديسمبر 2011
- المشاركات
- 17,160
- النقاط
- 1,471
- محل الإقامة
- فار إلى الله
- الجنس
- ذكر
الأخ الصالح والصاحب الصالح في الدنيا : ينفع ..
وفي الآخرة : يشفع ..
إذا أقترب منك : منح ..
وإذا ابتعد عنك : مدح ..
وإذا ظُلِم منك : صفح ..
ينصحك : دون جرح ..
ويحبك : دون شرط ..
الأخوّة في الله : جنة معجّلة ..
وذخيرة : مؤجّلة ..
ونعمة لا تقدر : بثمن ..
أسأل الله أن أكون مخلصاً لكم بالأخوة في الله ..
وغفر الله لي ولكم وللمسلمين ..
وفي الآخرة : يشفع ..
إذا أقترب منك : منح ..
وإذا ابتعد عنك : مدح ..
وإذا ظُلِم منك : صفح ..
ينصحك : دون جرح ..
ويحبك : دون شرط ..
الأخوّة في الله : جنة معجّلة ..
وذخيرة : مؤجّلة ..
ونعمة لا تقدر : بثمن ..
أسأل الله أن أكون مخلصاً لكم بالأخوة في الله ..
وغفر الله لي ولكم وللمسلمين ..