الحَمْدُ لله ...أبي أينَ أنتَ ؛ بحثُ عنكَ فلم أجدكَ .. هل ناديتنا ؛ أينَ أنتَ أبي فَنادِينَا ..بحثتُ عنكَ طويلاً حتى عَيَيْتُ فهلْ أنتَ .. واعياً أبي تعالى ؛ فلا تُعادينَا ..أبي الكلُ يَسْمُوكَ وأنتَ على أكْتَافهمْ .. فِلماَ البعدُ والحزنُ ؛ فتعالى نَكنْ مثلَ ماضينَا ..أيامٌ مضتْ كانتْ لناَ بجمالكَ مُشرقة .. وأنارَ دربُهاَ وازْدَهَرَّ ريْحَانُهَا فكانتْ يسامِينَا..يا أغلى حُبّاً نراكَ رحلتَ عنَّا .. فأمرُ اللهِ ماضياً ليسَ بأيديناَ ..فنسألهُ الرحمنَ جَمعَ شَمْلنا في دارِ خُلْدٍ .. في الفردوسِ الأعلى مع النبيينا والشهداء والصالحيناَ ..ونسألهُ العظيمَ ثابتاً على الدينِ بلا خَللٍ .. وصدقُ نيّةٍ واتباعًا للهُدى ما حَييناَ ..