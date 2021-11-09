فقدتكَ يا أبتاهُ وفقدتُ عَطْفُكَ .. وإني صابرٌ وراضياً مُحْتسبَ ..

وإنَّ فقدُكَ ليسَ بسهلٍ على الفُئَدِ .. ويصْعُبُ واللهِ فلا أزالُ مُكْتَئِبَ ..

وأنا صابرٌ أبتاهُ ليسَ لي حِلَلٌ .. ولستُ بذاكَ القنُوطُ وإنْ كنتُ مُضطربَ ..

فلستُ أنساكَ ولا الأُنْسَ أنْساهُ .. والقلبُ مَكْلومٌ والرأسُ مُعْتَصِبَ ..

يا أاللهُ ؛ أبي : بالأمسِ كنتَ صغيرًا مُقَمَطاً .. واليومَ أنتَ بالقِمَاطِ كأنَّ الأمرَ مُكَذَبَ ..

وأمرُ اللهِ جارٍ ليسَ لهُ تَبْديلٌ .. ورضاناَ بالمقدورِ حَتْماً لا مُجَرَبَ ..

ونحمدهُ تعالى على الأحْوالِ كُلَهَا .. وطامعينَ في الفردوسِ العُلى بلا مُكْتسبَ ..



( غفر الله لي ولكم وللمسلمين )