الصلاة هي الأساس الذي نبني عليه كل الأعمال الصالحة الأخرى ...

اميرة المدائن

اميرة المدائن

:: نجمة اللمة::
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
2,841
النقاط
1,411
محل الإقامة
Algerie
الجنس
أنثى
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل وسلم وبارك على حبيينا سيدنا محمد
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
ياتارك الصلاة كيف لاتصلي ؟والصلاة صلة بين العبد وبين ربه،قال رسول الله صلى الله عليه وسلم"إن أحدكم إذا كان في صلاته فإنه يناجي ربه"،وقال تعالى "واسجد واقترب"فمن أكثر السجود إزداد قربا من الله تعالى، وكم سيفرح صاحب الصلاة في حياته وعند لقاء ربه، فرحا عظيما لايوصف ،والجائزة أجرا كبيرا، وكم سيبكي ألما قهرا ويعض على يديه دما من فرط في الصلاة وهي سهلة على من يسرها الله عليه، مازالت الفرصة سانحة ،فقط إرفع يديك وقول يارب اغفر لي سامحني وأعني على الصلاة حبب لي الصلاة ،إدعي من قلبك وكرر وألح على ربك الكريم الرحمن الرحيم .
"وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين"
 
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