أبتاه

إلياس

إلياس

:: أستاذ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
17,210
النقاط
1,471
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
زرتك يا أبي فوجدتكَ مَقْبوراً .. فقلتُ : يا تُرى ماذا أرَى ..
أرىَ الترابَ عليكَ مُفْرِشاً .. فعلمتُ أنكَ فارقتَ الدنيا بلاَ مِرَى ..
أبتاهُ ليسَ في الوُجُودِ مَنْ يبقَى سالماً .. الموتُ كُلناَ ذائِقوهُ وكُلَّ الوَرَى ..
ربّاهُ ارحمْ ضعْفنَا وعَجْزَنَا ومَا نقْتَرِفْ .. وتغمدناَ برحماتكَ و ما تحتَ الثَرى ..
 
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