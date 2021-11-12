زرتك يا أبي فوجدتكَ مَقْبوراً .. فقلتُ : يا تُرى ماذا أرَى ..

أرىَ الترابَ عليكَ مُفْرِشاً .. فعلمتُ أنكَ فارقتَ الدنيا بلاَ مِرَى ..

أبتاهُ ليسَ في الوُجُودِ مَنْ يبقَى سالماً .. الموتُ كُلناَ ذائِقوهُ وكُلَّ الوَرَى ..

ربّاهُ ارحمْ ضعْفنَا وعَجْزَنَا ومَا نقْتَرِفْ .. وتغمدناَ برحماتكَ و ما تحتَ الثَرى ..