تقول انطقيها ولا تبخلي

زاهية بنت البحر
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هاقد أتيت أستاذي المكرم خشان لهذا المتصفح
حاولت تشطير تشطيرك لبعض أبيات القصيدة
فكان هذا أرجو أن أكون قد وفقت به:
تقولُ انطقيها ولا تبخلى
((وخلِّي الحنانَ بها ينجلي
وخلِّي الربيعَ يعود لنا))
(ولا تأتلي الجهد أن تبذلي)
(وإن كان صعبا، فقلبي شغوفٌ )
((وفي بذل نبضِهِ لم يبخلِ
عجبتُ لبخسِكَ حقّ الهوى))
وتحسبُ أنْ لى فؤادٌ خلى !
تقولُ انطقيها أواستنطقيها
((وعن عرشِ كِبرِك هيَّا انزلي
أريحي عليلا بابنةِ شفةٍ))
(فهيّا بحرف لها أوّلِ )
( أتحسب أوّلَها هيّنا )
((كما قلتَ عنهُ ولم تخجلِ
تجلى على ورد خدي الحياءُ))
وإنى لـَخجلى اللمى فاعدل
تقول انطقيها ويغريكَ صمتى
((ودرُّ العيونِ على المخمل
إذا ماسكتُّ فلي ألف عذرٍ))
( فأصعب من بدئها ما يلي )
( وحسبك في ذا المقام السكوتُ )
((ودمعةُ عينٍ بحبٍّ جلي
فصمتُ العذارى دليلُ الرِّضا))
وصمتى ببوح الهوى يصطلى
مادون القوس لــ: د. هناء المشرقي
ماضمن القوس لــ: الأستاذ خشان خشان
ماضمن القوسين لــ: زاهية بنت البحر
حاولت تشطير تشطيرك لبعض أبيات القصيدة
فكان هذا أرجو أن أكون قد وفقت به:
تقولُ انطقيها ولا تبخلى
((وخلِّي الحنانَ بها ينجلي
وخلِّي الربيعَ يعود لنا))
(ولا تأتلي الجهد أن تبذلي)
(وإن كان صعبا، فقلبي شغوفٌ )
((وفي بذل نبضِهِ لم يبخلِ
عجبتُ لبخسِكَ حقّ الهوى))
وتحسبُ أنْ لى فؤادٌ خلى !
تقولُ انطقيها أواستنطقيها
((وعن عرشِ كِبرِك هيَّا انزلي
أريحي عليلا بابنةِ شفةٍ))
(فهيّا بحرف لها أوّلِ )
( أتحسب أوّلَها هيّنا )
((كما قلتَ عنهُ ولم تخجلِ
تجلى على ورد خدي الحياءُ))
وإنى لـَخجلى اللمى فاعدل
تقول انطقيها ويغريكَ صمتى
((ودرُّ العيونِ على المخمل
إذا ماسكتُّ فلي ألف عذرٍ))
( فأصعب من بدئها ما يلي )
( وحسبك في ذا المقام السكوتُ )
((ودمعةُ عينٍ بحبٍّ جلي
فصمتُ العذارى دليلُ الرِّضا))
وصمتى ببوح الهوى يصطلى
مادون القوس لــ: د. هناء المشرقي
ماضمن القوس لــ: الأستاذ خشان خشان
ماضمن القوسين لــ: زاهية بنت البحر