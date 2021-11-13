تقول انطقيها ولا تبخلي

وخلِّي الربيعَ يعود لنا)

(ولا تأتلي الجهد أن تبذلي)

(وإن كان صعبا، فقلبي شغوفٌ

)

((وفي بذل نبضِهِ لم يبخلِ

عجبتُ لبخسِكَ حقّ الهوى))

وتحسبُ أنْ لى فؤادٌ خلى !

تقولُ انطقيها أواستنطقيها

((وعن عرشِ كِبرِك هيَّا انزلي

أريحي عليلا بابنةِ شفةٍ))

(فهيّا بحرف لها أوّلِ )

( أتحسب أوّلَها هيّنا )

((كما قلتَ عنهُ ولم تخجلِ

تجلى على ورد خدي الحياءُ))

وإنى لـَخجلى اللمى فاعدل

تقول انطقيها ويغريكَ صمتى

((ودرُّ العيونِ على المخمل

إذا ماسكتُّ فلي ألف عذرٍ))

(