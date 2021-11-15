لكل طالب علم

مينميوميلا
:: عضو منتسِب ::
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- 6 أوت 2021
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أكبر ميزة لتعلم التحدث باللغة الإنجليزية كلغة أجنبية (WER) هي أنه يمكنك استخدامها في أي وقت تعود فيه إلى وطنك. سواء كنت ترغب في التحدث مع متحدث باللغة الإنجليزية أو ترغب في إجراء محادثة غير رسمية مع زائر ، فستتحدث الإنجليزية بطلاقة في أي وقت من الأوقات. فقط تخيل أن تكون قادرًا على الخروج للتسوق في باريس واكتشاف أنه يمكنك طلب الطعام باللغة اليابانية. يمكنك بعد ذلك أن تسأل النوادل عرضًا "كيف يمكنني مساعدتك؟"
إذا كنت ترغب في تعلم اللغة الإنجليزية ، فمن المحتمل أن يكون الاستماع هو أهم جانب في خطتك العامة. حتى إذا كنت تعتقد أنك تعرف بالفعل ما يكفي من اللغة الإنجليزية للتجول في معظم المواقف ، فلا يوجد شيء مثل جودة الصوت الرائعة للمساعدة في التأكد من أنك تحتفظ بما تسمعه. وغني عن القول أنك بحاجة إلى الاستماع إلى الأشياء على أساس ثابت للغاية. حاول العثور على ثلاثة أنواع مختلفة على الأقل من المواد الصوتية التي يمكنك الاستماع إليها. استمع إلى المحادثات من الصحف والبرامج الإذاعية والموسيقى. بمرور الوقت ، ستبدأ في سماع كلمات وجمل جديدة قادمة ، وهذا سيعزز الكلمات التي تعلمتها من دروس المفردات الخاصة بك.
عندما تتعلم اللغة الإنجليزية ، فإن أحد أسوأ الأشياء التي يمكنك القيام بها هو التغمغم في الجمل والعبارات. يمكن للناس أن يفهموا الغمغمة لكن فكرة أنك أكملت جملتك دون أن تبدو أصليًا هي فكرة غير جذابة لهم تمامًا. هذا هو سبب أهمية الاستماع والتحدث بكلتا اللغتين. في الواقع ، من الأسهل تعلم اللغة الإنجليزية من الناطقين باللغة الإنجليزية أكثر من تعلمها من الأشخاص الذين يفكرون فقط بلغتهم الأم.
التدريبات النحوية هي طريقة أخرى لتعزيز الكلمات والجمل الجديدة. هناك نوعان أساسيان من التدريبات. أحدهما موضوعي بحت والآخر تحادثي. مع السابق ، تحاول تكوين كلمات جديدة بينما تميل الأخيرة إلى استخدام مفردات والحصول على شهادة بنجاح في امتحان الايلتس
إذا كنت ترغب في تعلم اللغة الإنجليزية ، فمن المحتمل أن يكون الاستماع هو أهم جانب في خطتك العامة. حتى إذا كنت تعتقد أنك تعرف بالفعل ما يكفي من اللغة الإنجليزية للتجول في معظم المواقف ، فلا يوجد شيء مثل جودة الصوت الرائعة للمساعدة في التأكد من أنك تحتفظ بما تسمعه. وغني عن القول أنك بحاجة إلى الاستماع إلى الأشياء على أساس ثابت للغاية. حاول العثور على ثلاثة أنواع مختلفة على الأقل من المواد الصوتية التي يمكنك الاستماع إليها. استمع إلى المحادثات من الصحف والبرامج الإذاعية والموسيقى. بمرور الوقت ، ستبدأ في سماع كلمات وجمل جديدة قادمة ، وهذا سيعزز الكلمات التي تعلمتها من دروس المفردات الخاصة بك.
عندما تتعلم اللغة الإنجليزية ، فإن أحد أسوأ الأشياء التي يمكنك القيام بها هو التغمغم في الجمل والعبارات. يمكن للناس أن يفهموا الغمغمة لكن فكرة أنك أكملت جملتك دون أن تبدو أصليًا هي فكرة غير جذابة لهم تمامًا. هذا هو سبب أهمية الاستماع والتحدث بكلتا اللغتين. في الواقع ، من الأسهل تعلم اللغة الإنجليزية من الناطقين باللغة الإنجليزية أكثر من تعلمها من الأشخاص الذين يفكرون فقط بلغتهم الأم.
التدريبات النحوية هي طريقة أخرى لتعزيز الكلمات والجمل الجديدة. هناك نوعان أساسيان من التدريبات. أحدهما موضوعي بحت والآخر تحادثي. مع السابق ، تحاول تكوين كلمات جديدة بينما تميل الأخيرة إلى استخدام مفردات والحصول على شهادة بنجاح في امتحان الايلتس