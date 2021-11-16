قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

(لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد)

قال البخاري:

(قال أنس: يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلاً, فالتباهي بها العناية بزخرفتها)

[تغليق التعليق لابن حجر ٢/٢٣٦] .

قال ابن عباس:

(لتز. خرفنها كما زخرفت الي. هو. د والنص. ا. رى)

[لابن حجر في تغليق التعليق ٢/٢٣٨].

وقد نهى عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن زخرفة المساجد لأن ذلك يشغل الناس عن صلاتهم. وقال عندما أمر بتجديد المسجد النبوي

"أكِنَّ الناسَ من المطر, وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن

الناس".

[رواه البخاري بصيغة الجزم قبل حديث ٤٤٦]​