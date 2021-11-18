الزوج الأعمى والزوجة المريضة

من اجمل ما قرات اليومتزوج رجل من امرأة جميله جدا جدا وأحبها جدا ..ثم أصيبت الزوجة بمرض جلدي خطير إذ أن جلدها يتساقطوهنا شعرت الزوجة الجميله بأنها فقدت جمالهالكن زوجها كان مسافرا ..وفي طريقه للعودة أصيب بحادثأدى لفقد بصره وأصبح أعمىوأكمل الزوجان حياتهما الزوجية يوما وراء يومالزوجة تفقد جمالها وتتشوه اكثر واكثروالزوج أعمى لايعلم بالتشوه شئواكملو حياتهم بنفس درجة الحب والوئامالرجل يحبها بجنون ويعاملها باحترامهم السابق وزوجته كذلكالى أن جاء يومتوفت فيه زوجته (رحمها الله)وحزن الزوج حزنا شديدا لفراق حبيبتهوبعد الدفن قام الزوج وخرج من المكان وحدهفناداه رجل يا أبو فلان .. كيف ستمشي وحدك وهي كانت من تقودك طيله الفترة السابقةفقال الزوج: أنا لست أعمى !!انما تظاهرت بالعمى حتى لااجرح زوجتيعندما علمت باصابتها بالمرض،لقد كانت نعم الزوجة وخشيت أن أكون سببا بنكستهافتظاهرت بالعمى طوال الفترة السابقةوتعاملت معها بنفس حبي لها قبل مرضهاهل جميعنا محتاجون للتظاهر بالعمى كى لا نرى عيوب الاخرين!!!! ….للعقول الراقيه….(عن الوفاء نتحدث)…