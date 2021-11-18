الزوج الأعمى والزوجة المريضة

ناسليهان

ناسليهان

:: عضو منتسِب ::
إنضم
17 أكتوبر 2021
المشاركات
25
النقاط
3
العمر
24
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
من اجمل ما قرات اليوم
تزوج رجل من امرأة جميله جدا جدا وأحبها جدا ..
ثم أصيبت الزوجة بمرض جلدي خطير إذ أن جلدها يتساقط
وهنا شعرت الزوجة الجميله بأنها فقدت جمالها
لكن زوجها كان مسافرا ..
وفي طريقه للعودة أصيب بحادث
أدى لفقد بصره وأصبح أعمى
وأكمل الزوجان حياتهما الزوجية يوما وراء يوم
الزوجة تفقد جمالها وتتشوه اكثر واكثر
والزوج أعمى لايعلم بالتشوه شئ
واكملو حياتهم بنفس درجة الحب والوئام
الرجل يحبها بجنون ويعاملها باحترامهم السابق وزوجته كذلك
الى أن جاء يوم
توفت فيه زوجته (رحمها الله)
وحزن الزوج حزنا شديدا لفراق حبيبته
وبعد الدفن قام الزوج وخرج من المكان وحده
فناداه رجل يا أبو فلان .. كيف ستمشي وحدك وهي كانت من تقودك طيله الفترة السابقة
فقال الزوج: أنا لست أعمى !!
انما تظاهرت بالعمى حتى لااجرح زوجتي
عندما علمت باصابتها بالمرض،
لقد كانت نعم الزوجة وخشيت أن أكون سببا بنكستها
فتظاهرت بالعمى طوال الفترة السابقة
وتعاملت معها بنفس حبي لها قبل مرضها
هل جميعنا محتاجون للتظاهر بالعمى كى لا نرى عيوب الاخرين!!!! ….للعقول الراقيه….(عن الوفاء نتحدث)…🙌🙏💜💜💜
 
إلياس

إلياس

:: أستاذ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
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النقاط
1,471
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
بارك الله فيك على الموضوع القيم أختي جعله الله في ميزان حسناتك يا رب العالمين اجمعين دمت مبدعة في سماء المنتدى بمواضعيك القيمة و الهادفة و المميزة
 
الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
13,808
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
سبحان من جعل الزوجين لباسا و سترا و عونا ، هذا ديدن و دين الزواج الحق الذي جاء به الشرع و الفطرة السليمة

بارك الله فيك فعلا قصة و عبرة
 
ناسليهان

ناسليهان

:: عضو منتسِب ::
إنضم
17 أكتوبر 2021
المشاركات
25
النقاط
3
العمر
24
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
ا
قال إلياس:
بارك الله فيك على الموضوع القيم أختي جعله الله في ميزان حسناتك يا رب العالمين اجمعين دمت مبدعة في سماء المنتدى بمواضعيك القيمة و الهادفة و المميزةالشكر
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كل الشكر والتقدير لك على التشجيع والاهتمام
 
ناسليهان

ناسليهان

:: عضو منتسِب ::
إنضم
17 أكتوبر 2021
المشاركات
25
النقاط
3
العمر
24
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
قال الامين محمد:
سبحان من جعل الزوجين لباسا و سترا و عونا ، هذا ديدن و دين الزواج الحق الذي جاء به الشرع و الفطرة السليمة

بارك الله فيك فعلا قصة و عبرة
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نعم وإنه كذلك...ما أجمل الوفاء وما أجمل الحب النابع من القلب
 
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