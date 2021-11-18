مشروع olympusdao - الرقمي $OHM - الإصطناعي لتقنية البلوكتشين douguivlogs مدونة إلكترونية عربية تهتم بالتقنية

ماهي عملة Olympusسنحاول شرح كيفية عمل أوليمبوس Olympus بمصطلحات منخفضة التعقيد. آمل أن يوفر لك فهمًا جيدًا للمشكلة التي نتعامل معها وكيف نهدف إلى حلها.فما هي المشكلة؟ أننا ما زلنا لا نملك عملة رقمية ذات قيمة مستقلة. أعتقد أنه من المفهوم جيدًا في هذه المرحلة أن البيتكوين ليست عملة ؛ إنه المال (أحد الأصول). الشيء نفسه ينطبق على ETH وأي “عملة رقمية” أخرى موجودة اليوم. العملة المثالية تحمل نفس القوة الشرائية اليوم كما كانت في 50 عامًا. يوفر أساسًا ثابتًا ومتسقًا يمكن على أساسه تكوين العقود، ويمكن القيام بالتخطيط المالي، ويمكن تسويق الأسعار ؛ في الأساس، التي يمكن أن يعمل عليها الاقتصاد. هذا مستحيل بالقيمة المطلقة، لكنني لا أعتقد أن أي شيء هناك يقترب من هذا اليوم.كيف نعالج هذه المشكلة؟ مع عملات الدولار (سميت المنظمة البحرية الدولية بشكل غير صحيح بـ “العملات المستقرة”). في وقت كتابة هذا التقرير، كان هناك 38 مليار دولار من الرموز المميزة المتداولة بالدولار الأمريكي. لقد أصبحوا أزواج التداول الأساسية في أسواق العملات الرقمية والأصول الأكثر شيوعًا في DeFi. هناك مفارقة غريبة في حقيقة أن العملة الرقمية الأكثر استخدامًا هي في الحقيقة مجرد دولار رقمي. في حين أن العملات المستقرة الوظيفية قد تحقق قيمة مستقرة بالدولار الأمريكي، فإن هذا لا يعني أنها مستقرة في القوة الشرائية. تتغير قيمتها الحقيقية تمامًا مثل الدولار في الحساب المصرفي، وتعتمد هذه القيمة بشكل كبير على سياسات الاحتياطي الفيدرالي والحكومة الأمريكية، وعلى الاقتصاد الأمريكي.في الآونة الأخيرة، كانت هناك موجة من العملات المستقرة الخوارزمية تسعى إلى محاكاة ربط الدولار دون ضمانات (أو دعم أقل من 1: 1). أعتقد أنه يمكننا الذهاب إلى أبعد من ذلك. أظهر كل تكرار في خط الطحالب طرقًا مختلفة لتحقيق الاستقرار، والعديد منها يعمل! ماذا لو تمكنا من تحقيق الاستقرار مع الحفاظ على سعر عائم يحركه السوق؟ هذا هو أوليمبوس.كيف تعمل Olympusكل رمز OHM مدعوم بـ 1 DAI في الخزانة. ومع ذلك، لا يمكن سك الرموز المميزة أو حرقها بواسطة أي شخص باستثناء البروتوكول. البروتوكول يفعل ذلك فقط ردا على السعر. عندما يتم تداول OHM بأقل من 1 DAI، يقوم البروتوكول بشراء وحرق OHM ؛ عندما يتم تداول OHM فوق 1 DAI، يقوم البروتوكول بصنع وبيع OHM جديد. نظرًا لأن الخزانة يجب أن تحتفظ بـ 1 DAI و 1 DAI فقط لكل OHM، في كل مرة تشتري أو تبيع فإنها تحقق ربحًا. إما أن تحصل على أكثر من 1 DAI للبيع، أو أنفقت أقل من 1 DAI على الشراء.المصدرحقيقة أن البروتوكول يحمل DAI لكل رمز يسمح لنا بالقول على وجه اليقين أن OHM لن يتداول بأقل من قيمته الجوهرية على المدى الطويل. يسمح هذا بالاستثمار بمخاطر محددة (1 DAI هو حد السعر المضمون على المدى الطويل)، لأن البروتوكول يمكنه وسيشتري إلى أجل غير مسمى أقل من 1 DAI حتى لا يُترك أي شخص للبيع، حتى لو كان ذلك يعني انخفاض العرض إلى 0 في الواقع، سيكون حدثًا كهذا مربحًا للغاية لأولئك الذين لم يبيعوا ؛ سينتهي بهم الأمر مع حرق جزء من كل رمز مميز.من المهم أن نفهم أن OHM لا يغير القاعدة. بدلاً من ذلك، يتم إنشاء عرض جديد من خلال البيع المباشر في السوق وحرقه عبر عمليات الشراء المباشرة من السوق. بهذه الطريقة، يظل OHM مدعومًا بأصول حقيقية في الخزانة.كما أن الاحتفاظ بـ DAI مقابل الرموز المميزة يخلق أيضًا فرصة لتوليد الغلة. يمكننا الاحتفاظ بكل شيء مغلقًا في قبو، لكن هذا سيكون مضيعة. لا يحتاج البروتوكول أبدًا إلى أكثر من نسبة قليلة من الاحتياطيات حتى في أكبر أيام التعطل، مما يعني أننا أحرار في استخدام الباقي. سنقوم بتوصيل هذه الأصول بمجمعات العائد وإضافة العائدات إلى الأرباح من شراء وبيع OHM.سيكون التوزيع الأولي للأرباح: 90٪ للمتعهدين و 10٪ إلى DAO (سيتم تغيير هذه المخصصات إذا لزم الأمر، على النحو الذي يقرره DAO). يتم دفع جميع المكافآت في OHM بدعم من DAI. يحافظ هذا النظام على قيمة جوهرية مستقرة ويقلل من الدور التحفيزي للتقدير لصالح التراكم، كما هو الحال مع العملة الحقيقية: تحاول الحصول على المزيد من الدولارات، ولا تأمل أن تصبح أموالك أكثر قيمة (على الرغم من أن لدينا كلاهما).لماذا أوليمبوس (OHM)؟بالمقارنة مع العملات الرقمية المستقرة الخوارزمية الأخرى، والتي تهدف إلى الحفاظ على 1: 1 مرتبطة بالدولار الأمريكي من خلال إعادة التأسيس. ما يجعل أوليمبوس (OHM) مميزًا هو أنه بروتوكول عملة خوارزمي يهدف إلى الاحتفاظ بالقوة الشرائية. ما يعنيه هذا هو أن OHM لا يحتاج بالضرورة أن يكون 1 دولار أمريكي، ويمكن أن يكون سعره أعلى بناءً على طلب السوق.بالنسبة لحالة Olympus، تم اختيار DAI كأول ضمان لأنه يسهل الوصول إلى معظم الأشخاص. ستكون هناك ضمانات أخرى في المستقبل، لكنني سأستخدم DAI في مقالتي فقط من أجل البساطة.سيتم دعم كل رمز OHM بواسطة 1 DAI في الخزانة. يحتوي البروتوكول على ميكانيكي حرق / نعناع.عندما يتم تداول OHM بأقل من 1 DAI، يقوم البروتوكول بشراء وحرق OHMعندما يتم تداول OHM فوق 1 DAI، يقوم البروتوكول بصنع وبيع OHM جديد.يربح البروتوكول في كل مرة يتم فيها بيع أو شراء.كما يتم استخدام معظم DAI في الخزانة في زراعة الغلة. مما يولد المزيد من الأرباح.ستكون هذه الأرباح ذات قيمة مضافة إلى OHM. سيكون توزيع الأرباح المبدئي 90٪ للمتعهدين و 10٪ إلى DAO.رابط المشروعرابط الفيديو