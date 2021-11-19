كم تشتكي وتقول إنكَ معدمُ​ ​ وبأنَّ قلبَكَ بالشَّقا يَتَضَرَّمُ أوَلَيْسَ في آلاءِ نَفْسِكَ آيَةٌ​ ​ والأرضُ ملكُكَ والسَّما والأنجمُ ولكَ الحقولُ وزهرُها وأريجُها​ ​ وبِلَحْظِ عَيْنَيْكَ الْحَبِيْبَةُ تُغْرَمُ والرُّوْحُ تَسْمُو في حَدِائِقِ وَجْدِهَا​ ​ ونسيمُها والبلبلُ المترنمُ والماءُ حولَكَ فضةٌ رقراقةٌ​ ​ تَسْبي الْقلوبَ بِدَفْقِهَا تتَنَغَّمُ يَرْنو إليْهَا البْدْرُ يَلْثُمُ وَجْهَهَا​ ​ والشمسُ فوقَكَ عسجدٌ يتضرغمُ والنورُ يبني في السفوحِ وفي الذرى​ ​ للنَّفْسِ آَفَاقًا بحِسِّكَ تُرْسَمُ فَكَأنَّهَا دُرَرٌ تجَسَّدَ ضَوْءُهَا​ ​ دورا مزخرفةً وحينا يَهدمُ هشَّتْ لكَ الدنيا فمالَكَ واجمٌ​ ​ بالْبُؤْسِ تُهمِلُهَا وَعَنْهَا تُحْجِمُ وأَتَتْكَ تَسْعَى بِالرَّجَاءِ وَبِالْمُنَى​ ​ وتبسمتْ فعلامَ لا تتبسمُ إن كنتَ مكتئبًا لعزٍّ قد مضى​ ​ وَأَقَمْتَ في أَطْلالِهِ تَتَبرَّمُ فَاعْلَمْ بِأنَّكَ بِالسَّرَابِ مُكَبَّلٌ​ ​ هيهات يرجعهُ إليكَ تَنَدمُ