لا تشتكي

ز

زاهية بنت البحر

:: عضو منتسِب ::
إنضم
22 سبتمبر 2021
المشاركات
58
النقاط
3
العمر
71
محل الإقامة
أستراليا
الجنس
أنثى


تشطير لقصيدة كم تشتكي​

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كم تشتكي وتقول إنكَ معدمُ​
وبأنَّ قلبَكَ بالشَّقا يَتَضَرَّمُ
أوَلَيْسَ في آلاءِ نَفْسِكَ آيَةٌ​
والأرضُ ملكُكَ والسَّما والأنجمُ
ولكَ الحقولُ وزهرُها وأريجُها​
وبِلَحْظِ عَيْنَيْكَ الْحَبِيْبَةُ تُغْرَمُ
والرُّوْحُ تَسْمُو في حَدِائِقِ وَجْدِهَا​
ونسيمُها والبلبلُ المترنمُ
والماءُ حولَكَ فضةٌ رقراقةٌ​
تَسْبي الْقلوبَ بِدَفْقِهَا تتَنَغَّمُ
يَرْنو إليْهَا البْدْرُ يَلْثُمُ وَجْهَهَا​
والشمسُ فوقَكَ عسجدٌ يتضرغمُ
والنورُ يبني في السفوحِ وفي الذرى​
للنَّفْسِ آَفَاقًا بحِسِّكَ تُرْسَمُ
فَكَأنَّهَا دُرَرٌ تجَسَّدَ ضَوْءُهَا​
دورا مزخرفةً وحينا يَهدمُ
هشَّتْ لكَ الدنيا فمالَكَ واجمٌ​
بالْبُؤْسِ تُهمِلُهَا وَعَنْهَا تُحْجِمُ
وأَتَتْكَ تَسْعَى بِالرَّجَاءِ وَبِالْمُنَى​
وتبسمتْ فعلامَ لا تتبسمُ
إن كنتَ مكتئبًا لعزٍّ قد مضى​
وَأَقَمْتَ في أَطْلالِهِ تَتَبرَّمُ
فَاعْلَمْ بِأنَّكَ بِالسَّرَابِ مُكَبَّلٌ​
هيهات يرجعهُ إليكَ تَنَدمُ
مريم يمق ( زاهية بنت البحر )

ما خارج القوس للشاعر الكبير إيليا أبو ماضي
ما داخل القوس للشاعرة زاهية بنت البحر
 
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