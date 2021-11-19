تشطير لقصيدة كم تشتكي
كم تشتكي وتقول إنكَ معدمُ
|وبأنَّ قلبَكَ بالشَّقا يَتَضَرَّمُ
أوَلَيْسَ في آلاءِ نَفْسِكَ آيَةٌ
|والأرضُ ملكُكَ والسَّما والأنجمُ
ولكَ الحقولُ وزهرُها وأريجُها
|وبِلَحْظِ عَيْنَيْكَ الْحَبِيْبَةُ تُغْرَمُ
والرُّوْحُ تَسْمُو في حَدِائِقِ وَجْدِهَا
|ونسيمُها والبلبلُ المترنمُ
والماءُ حولَكَ فضةٌ رقراقةٌ
|تَسْبي الْقلوبَ بِدَفْقِهَا تتَنَغَّمُ
يَرْنو إليْهَا البْدْرُ يَلْثُمُ وَجْهَهَا
|والشمسُ فوقَكَ عسجدٌ يتضرغمُ
والنورُ يبني في السفوحِ وفي الذرى
|للنَّفْسِ آَفَاقًا بحِسِّكَ تُرْسَمُ
فَكَأنَّهَا دُرَرٌ تجَسَّدَ ضَوْءُهَا
|دورا مزخرفةً وحينا يَهدمُ
هشَّتْ لكَ الدنيا فمالَكَ واجمٌ
|بالْبُؤْسِ تُهمِلُهَا وَعَنْهَا تُحْجِمُ
وأَتَتْكَ تَسْعَى بِالرَّجَاءِ وَبِالْمُنَى
|وتبسمتْ فعلامَ لا تتبسمُ
إن كنتَ مكتئبًا لعزٍّ قد مضى
|وَأَقَمْتَ في أَطْلالِهِ تَتَبرَّمُ
فَاعْلَمْ بِأنَّكَ بِالسَّرَابِ مُكَبَّلٌ
|هيهات يرجعهُ إليكَ تَنَدمُ
مريم يمق ( زاهية بنت البحر )
ما خارج القوس للشاعر الكبير إيليا أبو ماضي
ما داخل القوس للشاعرة زاهية بنت البحر