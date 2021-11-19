بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

ديننا دين التسامح والمحبة والأخلاق العظيمة ربي سبحانو ويسامح من نحن لكي لانسامح

يقول الله تعالى:

"وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم "،

نحتاج إلى قلوب سليمة وصافية يوم القيامة فلنسامح ولنغفر في الدنيا كي يغفر الله لنا يوم القيامة ،قال أحد الحكماء لذة التسامح أطيب من لذة التشفي فالأولى يلحقها الحمد والثانية يلحقها الندم