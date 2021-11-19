التسامح ...

اميرة المدائن

اميرة المدائن

:: نجمة اللمة::
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
2,851
النقاط
1,411
محل الإقامة
Algerie
الجنس
أنثى
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
ديننا دين التسامح والمحبة والأخلاق العظيمة ربي سبحانو ويسامح من نحن لكي لانسامح يقول الله تعالى:"وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم "،نحتاج إلى قلوب سليمة وصافية يوم القيامة فلنسامح ولنغفر في الدنيا كي يغفر الله لنا يوم القيامة ،قال أحد الحكماء لذة التسامح أطيب من لذة التشفي فالأولى يلحقها الحمد والثانية يلحقها الندم نسأل الله أن يعفو عنا ويغفر لنا ،قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله:من أبغضك وعاداك وهجرك فعامله ضد ذلك لتكسب الثواب وتكتسب هذا الفضل العظيم وتتعجل راحة قلبك وتخفف عن نفسك هم المعاداة ،وربما انقلب العدو صديقا والمبغض محبا كما هو الواقع ،واعف عما صدر منهم لله فإن من عفا عن عباد الله عفا الله عنه ومن سامحهم سامحه الله ومن تفضل عليهم تفضل الله عليه والجزاء من جنس العمل (كتاب الرياض الناضرة).
"وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين"
 
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