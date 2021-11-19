اميرة المدائن
:: نجمة اللمة::
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بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
ديننا دين التسامح والمحبة والأخلاق العظيمة ربي سبحانو ويسامح من نحن لكي لانسامح يقول الله تعالى:"وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم "،نحتاج إلى قلوب سليمة وصافية يوم القيامة فلنسامح ولنغفر في الدنيا كي يغفر الله لنا يوم القيامة ،قال أحد الحكماء لذة التسامح أطيب من لذة التشفي فالأولى يلحقها الحمد والثانية يلحقها الندم نسأل الله أن يعفو عنا ويغفر لنا ،قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله:من أبغضك وعاداك وهجرك فعامله ضد ذلك لتكسب الثواب وتكتسب هذا الفضل العظيم وتتعجل راحة قلبك وتخفف عن نفسك هم المعاداة ،وربما انقلب العدو صديقا والمبغض محبا كما هو الواقع ،واعف عما صدر منهم لله فإن من عفا عن عباد الله عفا الله عنه ومن سامحهم سامحه الله ومن تفضل عليهم تفضل الله عليه والجزاء من جنس العمل (كتاب الرياض الناضرة).
"وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين"
اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
ديننا دين التسامح والمحبة والأخلاق العظيمة ربي سبحانو ويسامح من نحن لكي لانسامح يقول الله تعالى:"وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم "،نحتاج إلى قلوب سليمة وصافية يوم القيامة فلنسامح ولنغفر في الدنيا كي يغفر الله لنا يوم القيامة ،قال أحد الحكماء لذة التسامح أطيب من لذة التشفي فالأولى يلحقها الحمد والثانية يلحقها الندم نسأل الله أن يعفو عنا ويغفر لنا ،قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله:من أبغضك وعاداك وهجرك فعامله ضد ذلك لتكسب الثواب وتكتسب هذا الفضل العظيم وتتعجل راحة قلبك وتخفف عن نفسك هم المعاداة ،وربما انقلب العدو صديقا والمبغض محبا كما هو الواقع ،واعف عما صدر منهم لله فإن من عفا عن عباد الله عفا الله عنه ومن سامحهم سامحه الله ومن تفضل عليهم تفضل الله عليه والجزاء من جنس العمل (كتاب الرياض الناضرة).
"وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين"