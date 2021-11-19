شكلاطة 🍫 بالحليب 🐈

Rayhan
:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 24 نوفمبر 2015
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- محل الإقامة
- من عآلمي
- الجنس
- أنثى
السَلآْم عَلْيُكّمٌ وٍرٍحَمُةّ الله وٍبُرٍكآتُهْ
اهلا وسهلا بكم اعضاء وزوار المنتدى و خاصة ركن الحيوانات
اردت اليوم مشاركتكم شكولاته بالحليب
مجرّد قطعة حلويّات مثلها مثل أيِّ حلوى أخرى، إنّها قادرة على جعلنا نُحسُّ بالهدوء والسّعادة، وتُساعدنا في التّخلّص من الاكتئاب، كما أنّها هديّة لطيفة ومميّزة
اليكم صورتها ....
الى الملتقى
اهلا وسهلا بكم اعضاء وزوار المنتدى و خاصة ركن الحيوانات
اردت اليوم مشاركتكم شكولاته بالحليب
مجرّد قطعة حلويّات مثلها مثل أيِّ حلوى أخرى، إنّها قادرة على جعلنا نُحسُّ بالهدوء والسّعادة، وتُساعدنا في التّخلّص من الاكتئاب، كما أنّها هديّة لطيفة ومميّزة
اليكم صورتها ....
الى الملتقى