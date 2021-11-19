شكلاطة 🍫 بالحليب 🐈

Rayhan

Rayhan

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
8,102
النقاط
2,801
محل الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
السَلآْم عَلْيُكّمٌ وٍرٍحَمُةّ الله وٍبُرٍكآتُهْ




اهلا وسهلا بكم اعضاء وزوار المنتدى و خاصة ركن الحيوانات


اردت اليوم مشاركتكم شكولاته بالحليب 😻


مجرّد قطعة حلويّات مثلها مثل أيِّ حلوى أخرى، إنّها قادرة على جعلنا نُحسُّ بالهدوء والسّعادة، وتُساعدنا في التّخلّص من الاكتئاب، كما أنّها هديّة لطيفة ومميّزة

اليكم صورتها ....

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الى الملتقى 😆
 
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