بسم الله الرحمن الرحيم

تحية لكل اهل اللمة

مشكلتي عويصة وقاصدتكم بأه تعاونوني نخمم وناخذ القرار الصواب

انا سيدة متزوجة منذ حوالي اربعة سنوات،مارزقنيش ربي باطفال ،بعد سنين من العلاج توصلنا انو الأمر امر رقية وبالفعل بعد العلاج بالرقية اتضح السبب الطبي وعالجتو منذ شهر أو اثنين فقط...لكن زوجي صدمني باعترافه لي انه تزوج من أخرى منذ ايام لانه مل الانتظار...ويريد أطفال.

لمست في كلامه ندما على قراره،وانه تسرع ،وانه لا يريد خسارتي، كان يريد ابقاء الأمر سرا إلا انه لم يستطع كتمان الأمر عني،

عن نفسي لا ازال تحت وقع الصدمة ولم استطع اخبار اهلي خوفا عليهم،

زوجي يخيرني بين البقاء والانفصال وانا في دوامة لا استطيع الخروج منها.

أرجو منكم نصحي وتيسير الامر لي

شكرا لكم