مشكلتي انصحوني

م

مشكلتي

كلمة المرور: 4algeria2019
إنضم
19 أكتوبر 2013
المشاركات
723
النقاط
51
بسم الله الرحمن الرحيم
تحية لكل اهل اللمة
مشكلتي عويصة وقاصدتكم بأه تعاونوني نخمم وناخذ القرار الصواب
انا سيدة متزوجة منذ حوالي اربعة سنوات،مارزقنيش ربي باطفال ،بعد سنين من العلاج توصلنا انو الأمر امر رقية وبالفعل بعد العلاج بالرقية اتضح السبب الطبي وعالجتو منذ شهر أو اثنين فقط...لكن زوجي صدمني باعترافه لي انه تزوج من أخرى منذ ايام لانه مل الانتظار...ويريد أطفال.
لمست في كلامه ندما على قراره،وانه تسرع ،وانه لا يريد خسارتي، كان يريد ابقاء الأمر سرا إلا انه لم يستطع كتمان الأمر عني،
عن نفسي لا ازال تحت وقع الصدمة ولم استطع اخبار اهلي خوفا عليهم،
زوجي يخيرني بين البقاء والانفصال وانا في دوامة لا استطيع الخروج منها.
أرجو منكم نصحي وتيسير الامر لي
شكرا لكم
 
بيسان بيبا

بيسان بيبا

:: عضو منتسِب ::
إنضم
15 نوفمبر 2021
المشاركات
36
النقاط
3
العمر
21
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
اول شيء استخيري الله اختي في امر كهذا
ثانيا اذا كنت قادرة على تقبل الامر فلاباس
اما اذا كنت ضد زواجه فالحل ان تطلبي منه ان يطلقها او تنفصلي عنه الله اعلم
 
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