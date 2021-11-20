أبي ...توحشتك

إلياس

إلياس

:: أستاذ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
17,283
النقاط
1,471
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
أبي لستُ أَنْسَاكَ ولا أَنْسَاكَ .. وأَبْقَى في الدَّهْرِ أَذْكُرُكَ و أُنْسَاكَ ..
أَتْعَبني بُعدكَ هذا وزادني شَجَناً .. وتَبقَى أبتاهُ في الذِكْرَى وبِحِذَاكَ ..
لا نَزالُ أبَتَاهُ نَذْكركَ في رَوَاحِلِنَا .. ولا نَخْمَدُ طَيْبَاكَ و مَسْعاكَ ..
الموتُ حقٌ أبتاهُ والكُلُ ذائقهُ .. ولا يَنْجوا منهُ الورى وكلنا مُحْذَاكَ ..
يا ربِّ تغمدنا بِعفوِكَ ورِضاكَ .. واغْفِرْ لنَا في الآفَاقِ بِرَحْمَاكَ ..
وأَعِنَا رَبَّاهُ على ذِكْرِكَ بلاَ مَلَلٍ .. واجْعَلْ سَعْيَنَا دَوْمًا في شُكْرَاكَ ..
 
إلياس

إلياس

:: أستاذ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
17,283
النقاط
1,471
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
قال بيسان بيبا:
الله يرحمو اخي الياس ويجعل مثواه جنة الفردوس مع سيدنا محمد
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اللهم آمين يا رب العالمين اجمعين
بارك الله فيك على الرد القيم اختي جعله الله في ميزان حسناتك يا رب العالمين اجمعين دمت مبدعة في سماء المنتدى
 
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