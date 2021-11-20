أبي ...توحشتك

أبي لستُ أَنْسَاكَ ولا أَنْسَاكَ .. وأَبْقَى في الدَّهْرِ أَذْكُرُكَ و أُنْسَاكَ ..

أَتْعَبني بُعدكَ هذا وزادني شَجَناً .. وتَبقَى أبتاهُ في الذِكْرَى وبِحِذَاكَ ..

لا نَزالُ أبَتَاهُ نَذْكركَ في رَوَاحِلِنَا .. ولا نَخْمَدُ طَيْبَاكَ و مَسْعاكَ ..

الموتُ حقٌ أبتاهُ والكُلُ ذائقهُ .. ولا يَنْجوا منهُ الورى وكلنا مُحْذَاكَ ..

يا ربِّ تغمدنا بِعفوِكَ ورِضاكَ .. واغْفِرْ لنَا في الآفَاقِ بِرَحْمَاكَ ..

وأَعِنَا رَبَّاهُ على ذِكْرِكَ بلاَ مَلَلٍ .. واجْعَلْ سَعْيَنَا دَوْمًا في شُكْرَاكَ ..