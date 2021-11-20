إلى خَّصَتْ نفسها

البعدُ سهمٌ رمى بالصَّبِّ نيرانا
|وحطَّمَ القلبَ بالحرمانِ هجرانا
فعبِّئي من دموعِ الحزن آنيةً
|يمضي بها العمرُ بالتذكارِ حيرانا
وعطِّري بالأسى أوهامَ أمنيةٍ
|تبعثرُ القلبَ بالخسرانِ سكرانا
إبكي على ما جرى بالآه نائحةً
|دمعُ التأسي يميتُ الحزنَ أحيانا
ويطفئ النارَ في قلبٍ تحرِّقُهُ
|أو ينفخ الريحَ كي تشتدَّ نيرانا
يامن رميتِ بقهرٍ لامثيل له
|كم كان فوكِ بنفخ النارِ نشوانا
وكم مكثتِ بسجنِ الحبِّ راضيةً
|إن كان سعدا به أو كانَ أحزانا
وكم جثوتِ بركنِ العشقِ باكيةً
|يُفجّرُ الدمعَ من عينيكِ بركانا
طوى زمان الهوى ما كانَ يفرشُهُ
|عند اللقاء بعَبِّ الحبِّ ريانا
اليومَ باتَ الجوى في القلب مشتعلا
|واليأسُ خيَّمَ أشكالا وألوانا
شعر
زاهية بنت البحر
مريم محمد يمق
مريم يمق ( زاهية بنت البحر )