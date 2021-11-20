إلى خَّصَتْ نفسها

البعدُ سهمٌ رمى بالصَّبِّ نيرانا​ ​ وحطَّمَ القلبَ بالحرمانِ هجرانا فعبِّئي من دموعِ الحزن آنيةً​ ​ يمضي بها العمرُ بالتذكارِ حيرانا وعطِّري بالأسى أوهامَ أمنيةٍ​ ​ تبعثرُ القلبَ بالخسرانِ سكرانا إبكي على ما جرى بالآه نائحةً​ ​ دمعُ التأسي يميتُ الحزنَ أحيانا



ويطفئ النارَ في قلبٍ تحرِّقُهُ​ ​ أو ينفخ الريحَ كي تشتدَّ نيرانا يامن رميتِ بقهرٍ لامثيل له​ ​ كم كان فوكِ بنفخ النارِ نشوانا وكم مكثتِ بسجنِ الحبِّ راضيةً​ ​ إن كان سعدا به أو كانَ أحزانا وكم جثوتِ بركنِ العشقِ باكيةً​ ​ يُفجّرُ الدمعَ من عينيكِ بركانا طوى زمان الهوى ما كانَ يفرشُهُ​ ​ عند اللقاء بعَبِّ الحبِّ ريانا اليومَ باتَ الجوى في القلب مشتعلا​ ​ واليأسُ خيَّمَ أشكالا وألوانا

شعر

زاهية بنت البحر

مريم محمد يمق

