إلى خَّصَتْ نفسها

ز

زاهية بنت البحر

:: عضو منتسِب ::
إنضم
22 سبتمبر 2021
المشاركات
61
النقاط
3
العمر
71
محل الإقامة
أستراليا
الجنس
أنثى
البعدُ سهمٌ رمى بالصَّبِّ نيرانا​
وحطَّمَ القلبَ بالحرمانِ هجرانا
فعبِّئي من دموعِ الحزن آنيةً​
يمضي بها العمرُ بالتذكارِ حيرانا
وعطِّري بالأسى أوهامَ أمنيةٍ​
تبعثرُ القلبَ بالخسرانِ سكرانا
إبكي على ما جرى بالآه نائحةً​
دمعُ التأسي يميتُ الحزنَ أحيانا

ويطفئ النارَ في قلبٍ تحرِّقُهُ​
أو ينفخ الريحَ كي تشتدَّ نيرانا
يامن رميتِ بقهرٍ لامثيل له​
كم كان فوكِ بنفخ النارِ نشوانا
وكم مكثتِ بسجنِ الحبِّ راضيةً​
إن كان سعدا به أو كانَ أحزانا
وكم جثوتِ بركنِ العشقِ باكيةً​
يُفجّرُ الدمعَ من عينيكِ بركانا
طوى زمان الهوى ما كانَ يفرشُهُ​
عند اللقاء بعَبِّ الحبِّ ريانا
اليومَ باتَ الجوى في القلب مشتعلا​
واليأسُ خيَّمَ أشكالا وألوانا
شعر
زاهية بنت البحر
مريم محمد يمق
مريم يمق ( زاهية بنت البحر )
 
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