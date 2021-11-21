رِجلي والجمرة

من الامور الاكثر تعقيدا وخصوصية، هي العلاقة الزوجية، والعلاقات الاسرية بوجه عام، لهذا يجب الحذر ثم الحذر في تلقي توجيهات أو نصائح من الاخر بشأن خلاف في العلاقة الزوجية، .

1- على الناصح الا يضغط على صاحب المشكل ويدفع به الى تبني قناعته الخاصة بحل المشكل...بنية طيبة أو سبئة.

2- وعلى صاحب المشكل أن يسمع، ثم يعيد قراءة ما قيل له في ضوء ظروفه و واقعه الخاص.فلا يكون سلبي ينفذ ما يقال له دون أي تدبر...(رفاي يتعمر)

مخ الهدرة: ممكن الجمرة خاطيتني.... لكن الرجل اللي تتحرڨ نتاعي ..