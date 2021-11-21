رِجلي والجمرة

سعد606
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 3 جانفي 2019
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- ذكر
من الامور الاكثر تعقيدا وخصوصية، هي العلاقة الزوجية، والعلاقات الاسرية بوجه عام، لهذا يجب الحذر ثم الحذر في تلقي توجيهات أو نصائح من الاخر بشأن خلاف في العلاقة الزوجية،.
1- على الناصح الا يضغط على صاحب المشكل ويدفع به الى تبني قناعته الخاصة بحل المشكل...بنية طيبة أو سبئة.
2- وعلى صاحب المشكل أن يسمع، ثم يعيد قراءة ما قيل له في ضوء ظروفه و واقعه الخاص.فلا يكون سلبي ينفذ ما يقال له دون أي تدبر...(رفاي يتعمر)
مخ الهدرة: ممكن الجمرة خاطيتني.... لكن الرجل اللي تتحرڨ نتاعي..
1- على الناصح الا يضغط على صاحب المشكل ويدفع به الى تبني قناعته الخاصة بحل المشكل...بنية طيبة أو سبئة.
2- وعلى صاحب المشكل أن يسمع، ثم يعيد قراءة ما قيل له في ضوء ظروفه و واقعه الخاص.فلا يكون سلبي ينفذ ما يقال له دون أي تدبر...(رفاي يتعمر)
مخ الهدرة: ممكن الجمرة خاطيتني.... لكن الرجل اللي تتحرڨ نتاعي..