بيسان بيبا
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واحدة من اهم الواجبات على المسلم وهي عمود الاسلام، الصلاة، الصلاة هي أساس الدين وهي التي يبنى عليها الإسلام حتى تصلح له باقي أمور حياته، وهي التي يقابل بها لله عز وجل، والصلاة هامة للنساء كما هي هامة للرجال فهي تكليف على الجنسين، ولكن هناك بعض النساء التي لا تعرف الطريقة الصحيحة للصلاة، والتي علمنا إياها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، لذا سنتحدث اليوم عن الصلاة للمرأة وما هي خطوات الصلاة الصحيحة.
2_ بداية الصلاة، اول خطوة تقوم بها هي وضع عينها على الأرض وان تعمل جاهدة على التركيز في الصلاة وان لا تلتفت الى اليمين او الى اليسار، ثم ترفع يدها بمحاذاة الاذن وتقول الله أكبر.
3_ تضع يدها اليمنى على يدها اليسرى وتقوم بوضعهم على صدرها، ثم تبدأ تقول دعاء الاستفتاح، سبحانَكَ اللهمَّ وبحمدِكَ، وتَبارَكَ اسْمُكَ، وتَعالَى جَدُّكَ، ولا إلهَ غيرُكَ، ثم تقول، أعوذُ بالله من الشّيطان الرَّجيم، وتبدأ في قراءة سورة الفاتحة وبعدها صورة من القران الكريم تليها.
4_ ثم تكبر حتى تنذل للركوع، وتقول اثناء الركوع، سبحان ربي العظيم، وتردد ذلك ثلاث مرات، ثم تثني ساقيها الى الخلف وتضع يديها على فخذيها وتكبر، ثم تسجد وتقول أيضا ثلاث مرات، سبحان ربي الاعلى، وتنزل مرة أخرى وترددها ثلاث اخرى، ثم تقف لتكمل الركعة.
5_ تقوم بإعادة نفس الخطوات في كل الركعات القادمة ولكن دون دعاء الاستفتاح، وبعد الركعة الثانية من كل صلاة تجلس حتى تقول دعاء التشهد، ثم بعد اخر ركعة تجلس فتقول، التَّحيَّاتُ للَّهِ والصَّلواتُ والطَّيِّباتُ ، السَّلامُ عليْكَ أيُّها النَّبيُّ , ورحمةُ اللهِ وبرَكاتُهُ ، السَّلامُ علينا وعلى عبادِ اللهِ الصَّالحينَ ، أشْهدُ أن لاَ إلَهَ إلاَّ اللَّهُ، وأشْهدُ أنَّ محمَّدًا عبدُهُ ورسولُهُ، وترفع سبابتها اثناء التشهد، ثم تكمل دعاء التشهد بالصلاة الابراهيمية قائلة، اللَّهمَّ صَلِّ على محمَّدٍ وعلى آلِ محمَّدٍ كما صلَّيْتَ على إبراهيمَ وعلى آلِ إبراهيمَ إنَّك حميدٌ مَجيدٌ، وبارِكْ على محمَّدٍ وعلى آلِ محمَّدٍ كما باركْتَ على إبراهيمَ وعلى آلِ إبراهيمَ إنَّك حميدٌ مَجيد، ثم تقوم بالتسليم عن اليمين وعن اليسار، بعد دعاء التشهد الذي يوجد في منتصف الركعات تقوم وتكمل صلاتها بسورة الفاتحة فقط دون قراءة اي سورة بعدها
كيفية الصلاة الصحيحة للمرأةعليك ان تعلم أنك لن تجد اختلاف كبير بين صلاة الرجال وصلاة النساء، فهم في الأصل واحد، ولكن هناك بعض النقاط التي يجب ان تتبعها النساء للصلاة الصحيحة منها مثلا لصق بطنها بفخذيها اثناء السجود، وان تضم رجليها بعضهم الى بعض، ومن الأمور الهامة أيضا ان تخفض صوتها اثناء الصلاة، وان ترتدي ثياب كثيفة حتى لا تصف جسمها، وإذا ارادت شيء فالتصفق، وذلك لان الرجال لهم التسبيح اثناء الصلاة.
ما هي شروط صحة صلاة المرأةعلى المرأة ان تلتزم باللباس الشرعي عند القدوم الى الصلاة، فيجب ان يكون ثيابها ساتر، ويجب ان يكون واسع فضفاض وان لا يصف جسمها، كما انه يجب ان لا يكون خفيف حتى لا يشف، ولكن إذا صلت المرأة بلباس ضيق فلتعلم ان صلاتها صحيحة ولكن تعد اثمة.
ما هو حكم صلاة النساء في المسجدلا اثم ولا اكراه على صلاة المرأة في المسجد، ففي عهد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كانت النساء تصلي في المسجد ويحضرن الصلاة مع النبي، كما ان النبي لم ينهى عن الصلاة في المسجد، وذلك دليل على صحة صلاة المرأة في المسجد، ولكن عليها ان تكون حذرة اثناء ذهابها للمسجد، ان لا ترتدي ثياب معطرة وان لا تتزين ولكن ان كان خروجها من المنزل سيسبب فتنه او انه يأتي على مصلحة في بيتها فمن الافضل ان تبقى في المنزل وتصلي به.
خطوات الصلاة الصحيحة للمرأة1_ الاستعداد للصلاة، ان تنوي الصلاة ولكن ليس لفظيا، ثم عليها ان تتوضأ وضوع صحيح كاملا، بجميع الخطوات التي جاءت في سنة النبي الكريم، كما انها يجب ان تقوم بتجديد الوضوء كلما فسد، ثم تستر عورتها وتلبس اللبس المخصص للصلاة، لابد من ان يكون واسع فضفاض وغير شفاف، ولابد ان تعلمي ان عورة النساء جميع اجزاء الجسم، ما عدا الوجه والكفين، ثم بعد الوضوء تتوجه بجهة القبلة أي جهة الكعبة المكرمة.
2_ بداية الصلاة، اول خطوة تقوم بها هي وضع عينها على الأرض وان تعمل جاهدة على التركيز في الصلاة وان لا تلتفت الى اليمين او الى اليسار، ثم ترفع يدها بمحاذاة الاذن وتقول الله أكبر.
3_ تضع يدها اليمنى على يدها اليسرى وتقوم بوضعهم على صدرها، ثم تبدأ تقول دعاء الاستفتاح، سبحانَكَ اللهمَّ وبحمدِكَ، وتَبارَكَ اسْمُكَ، وتَعالَى جَدُّكَ، ولا إلهَ غيرُكَ، ثم تقول، أعوذُ بالله من الشّيطان الرَّجيم، وتبدأ في قراءة سورة الفاتحة وبعدها صورة من القران الكريم تليها.
4_ ثم تكبر حتى تنذل للركوع، وتقول اثناء الركوع، سبحان ربي العظيم، وتردد ذلك ثلاث مرات، ثم تثني ساقيها الى الخلف وتضع يديها على فخذيها وتكبر، ثم تسجد وتقول أيضا ثلاث مرات، سبحان ربي الاعلى، وتنزل مرة أخرى وترددها ثلاث اخرى، ثم تقف لتكمل الركعة.
5_ تقوم بإعادة نفس الخطوات في كل الركعات القادمة ولكن دون دعاء الاستفتاح، وبعد الركعة الثانية من كل صلاة تجلس حتى تقول دعاء التشهد، ثم بعد اخر ركعة تجلس فتقول، التَّحيَّاتُ للَّهِ والصَّلواتُ والطَّيِّباتُ ، السَّلامُ عليْكَ أيُّها النَّبيُّ , ورحمةُ اللهِ وبرَكاتُهُ ، السَّلامُ علينا وعلى عبادِ اللهِ الصَّالحينَ ، أشْهدُ أن لاَ إلَهَ إلاَّ اللَّهُ، وأشْهدُ أنَّ محمَّدًا عبدُهُ ورسولُهُ، وترفع سبابتها اثناء التشهد، ثم تكمل دعاء التشهد بالصلاة الابراهيمية قائلة، اللَّهمَّ صَلِّ على محمَّدٍ وعلى آلِ محمَّدٍ كما صلَّيْتَ على إبراهيمَ وعلى آلِ إبراهيمَ إنَّك حميدٌ مَجيدٌ، وبارِكْ على محمَّدٍ وعلى آلِ محمَّدٍ كما باركْتَ على إبراهيمَ وعلى آلِ إبراهيمَ إنَّك حميدٌ مَجيد، ثم تقوم بالتسليم عن اليمين وعن اليسار، بعد دعاء التشهد الذي يوجد في منتصف الركعات تقوم وتكمل صلاتها بسورة الفاتحة فقط دون قراءة اي سورة بعدها