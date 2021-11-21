تشطيري لقصيدة طرقت باب الرجا

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تشطيري لقصيدة ” طرقتُ بابَ الرَّجا والناسُ قد رقدوا” لابن النحوي التوزري ​

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طرقت باب الرجا والناس قد رقدوا

“والدَّمعُ يُنبي بما في القلبِ يتقدُ” ​

“فهبَّتِ الآهُ من نارٍ تحرقُني”

وبتُّ أشكو إلى مولاي ما أجدُ ​

وقلتُ يا أملي في كل نائبة

“في حبلِها الهمُّ والآلامُ والعقدُ” ​

“وليسَ في حلِّها إلاكَ مُقتدِرًا”

.يامن عليه لكشف الضر اعتمدُ ​

أشكــو اليك أمورا أنت تعلمُـها

“علما تُجَلُّ به مولاي يا صمدُ “ ​

“ضاقتْ دروبُ الدُّنا في كلِّ نازلةٍ”

مـالي على حملـها صبرٌ ولا جلـدُ ​

وقد بسطت يدي بالذل مفتقرا

“بالضعفِ مُنكسرا بالخوفِ أرْتعدُ ​

“أفضي بما هدني نفسا وعافيةً”

إليك يا خير من مدت إليه يدُ ​

فلا تردنها يا رب خائبةً

“وامنُنْ بلطفٍ بهِ نُعماكَ يا سندُ” ​

“مالي سواكَ لريِّ الرُّوحِ من أملٍ”

فبحرُ جودك يروي كل من يَردُ

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ما دون القوس لابن النحوي التوزري

ماضمن القوسين لزاهية بنت البحر ​

” مريم محمد يمق” ​



