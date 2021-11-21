تشطيري لقصيدة طرقت باب الرجا

زاهية بنت البحر
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تشطيري لقصيدة ” طرقتُ بابَ الرَّجا والناسُ قد رقدوا” لابن النحوي التوزري
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طرقت باب الرجا والناس قد رقدوا
“والدَّمعُ يُنبي بما في القلبِ يتقدُ”
“والدَّمعُ يُنبي بما في القلبِ يتقدُ”
“فهبَّتِ الآهُ من نارٍ تحرقُني”
وبتُّ أشكو إلى مولاي ما أجدُ
وبتُّ أشكو إلى مولاي ما أجدُ
وقلتُ يا أملي في كل نائبة
“في حبلِها الهمُّ والآلامُ والعقدُ”
“في حبلِها الهمُّ والآلامُ والعقدُ”
“وليسَ في حلِّها إلاكَ مُقتدِرًا”
.يامن عليه لكشف الضر اعتمدُ
.يامن عليه لكشف الضر اعتمدُ
أشكــو اليك أمورا أنت تعلمُـها
“علما تُجَلُّ به مولاي يا صمدُ “
“علما تُجَلُّ به مولاي يا صمدُ “
“ضاقتْ دروبُ الدُّنا في كلِّ نازلةٍ”
مـالي على حملـها صبرٌ ولا جلـدُ
مـالي على حملـها صبرٌ ولا جلـدُ
وقد بسطت يدي بالذل مفتقرا
“بالضعفِ مُنكسرا بالخوفِ أرْتعدُ
“بالضعفِ مُنكسرا بالخوفِ أرْتعدُ
“أفضي بما هدني نفسا وعافيةً”
إليك يا خير من مدت إليه يدُ
إليك يا خير من مدت إليه يدُ
فلا تردنها يا رب خائبةً
“وامنُنْ بلطفٍ بهِ نُعماكَ يا سندُ”
“وامنُنْ بلطفٍ بهِ نُعماكَ يا سندُ”
“مالي سواكَ لريِّ الرُّوحِ من أملٍ”
فبحرُ جودك يروي كل من يَردُ
—
ما دون القوس لابن النحوي التوزري
ماضمن القوسين لزاهية بنت البحر
فبحرُ جودك يروي كل من يَردُ
—
ما دون القوس لابن النحوي التوزري
ماضمن القوسين لزاهية بنت البحر