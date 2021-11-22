:- عجبت لمن بُلي بالضر،



كيف يذهل عنه أن يقول: { أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين }



والله تعالى يقول بعدها: { فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر } .(الأنبياء:84)





- وعجبت لمن بلي بالغم، كيف يذهل عنه



أن يقول: { لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين }



والله تعالى يقول بعدها: { فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين } (الأنبياء 88)





- وعجبت لمن خاف شيئاً، كيف يذهل عنه



أن يقول: { حسبنا الله ونعم الوكيل }



والله تعالى يقول بعدها: { فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء } (آل عمران:174).





- وعجبت لمن كوبد في أمر، كيف يذهل عنه أن



يقول: { وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد }



والله تعالى يقول بعدها: { فوقاه الله سيئات ما مكروا } (غافر:45).





- وعجبت لمن أنعم الله عليه بنعمة خاف زوالها، كيف يذهل عنه



أن يقول: { ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله } (الكهف:39 )