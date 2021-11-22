فائدة

بيسان بيبا

بيسان بيبا

:: عضو منتسِب ::
إنضم
15 نوفمبر 2021
المشاركات
68
النقاط
3
العمر
21
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
:- عجبت لمن بُلي بالضر،

كيف يذهل عنه أن يقول: { أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين }

والله تعالى يقول بعدها: { فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر } .(الأنبياء:84)


- وعجبت لمن بلي بالغم، كيف يذهل عنه

أن يقول: { لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين }

والله تعالى يقول بعدها: { فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين } (الأنبياء 88)


- وعجبت لمن خاف شيئاً، كيف يذهل عنه

أن يقول: { حسبنا الله ونعم الوكيل }

والله تعالى يقول بعدها: { فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء } (آل عمران:174).


- وعجبت لمن كوبد في أمر، كيف يذهل عنه أن

يقول: { وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد }

والله تعالى يقول بعدها: { فوقاه الله سيئات ما مكروا } (غافر:45).


- وعجبت لمن أنعم الله عليه بنعمة خاف زوالها، كيف يذهل عنه

أن يقول: { ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله } (الكهف:39 )
 
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