التسامح من صفات الانبياء و الرسل و الاتقياء

بارك الله فيك على الموضوع القيم أختي جعله الله في ميزان حسناتك يا رب العالمين اجمعين دمت مبدعة في سماء المنتدى بمواضعيك القيمة و الهادفة و المميزة