المالُ يذهب حِله وحرامُه *** يوماً وتبقى في غدٍ, آثامه

ليس التقي بمتقٍ, لإلهه *** حتى يطيبَ شرابُه طعامُه

ويطيب ما يحوي وتكسب كفُه *** ويكون في حُسنِ الحديث كلامُه

نطق النبي لنا به عن ربه *** فعلى النبي صلاتهُ وسلامُه