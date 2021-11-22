بيسان بيبا
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 15 نوفمبر 2021
- المشاركات
- 71
- النقاط
- 3
- العمر
- 21
- محل الإقامة
- الجزائر
- الجنس
- أنثى
المالُ يذهب حِله وحرامُه *** يوماً وتبقى في غدٍ, آثامه
ليس التقي بمتقٍ, لإلهه *** حتى يطيبَ شرابُه طعامُه
ويطيب ما يحوي وتكسب كفُه *** ويكون في حُسنِ الحديث كلامُه
نطق النبي لنا به عن ربه *** فعلى النبي صلاتهُ وسلامُه
ليس التقي بمتقٍ, لإلهه *** حتى يطيبَ شرابُه طعامُه
ويطيب ما يحوي وتكسب كفُه *** ويكون في حُسنِ الحديث كلامُه
نطق النبي لنا به عن ربه *** فعلى النبي صلاتهُ وسلامُه