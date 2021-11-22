تقوى الله

بيسان بيبا

بيسان بيبا

:: عضو منتسِب ::
إنضم
15 نوفمبر 2021
المشاركات
71
النقاط
3
العمر
21
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
المالُ يذهب حِله وحرامُه *** يوماً وتبقى في غدٍ, آثامه
ليس التقي بمتقٍ, لإلهه *** حتى يطيبَ شرابُه طعامُه
ويطيب ما يحوي وتكسب كفُه *** ويكون في حُسنِ الحديث كلامُه
نطق النبي لنا به عن ربه *** فعلى النبي صلاتهُ وسلامُه
 
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