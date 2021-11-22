أخواتي كتبت لكم كلمات أنشودة

"قل لي لماذا لا تصلي"

كلماتٌ ومعانٍ تؤثر فيَّ

و تعجبني كثيرا

أرجو أن تنال إعجابكن أيضا



قل لي لماذا لا تصلي يا ناسي الصلوات قل لي

إن الحياة بلا صلاة موت فيا مسكين صلي



قل لي لماذا لا تصلي



بالله ما ألهاك عنها وشُغلت بالفاني الاقلّي

ما في انشغالك أي عذر من ذا يعيش بغير شغلي

لو أنت لبَّيت المنادي هل كانت الدنيا تولّي



قل لي لماذا لا تصلي يا ناسي الصلوات قل لي

إن الحياة بلا صلاة موت فيا مسكين صلّي



تشتاق أن تلقى وجوها للناس من جارٍ وخلّي

وتغيب عن لُقيَا مليك هو صاحب الوجه الأجلّي

فتعيش في وهم وظنِّي تشكو من العمري المُمِلِّي



قل لي لماذا لا تصلي





أتحب خلّاق البرايا وتفر منه فأيُّ جهلي