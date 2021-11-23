الأب عندما تنظر إلى سنوات حياتك الّتي مرت،

ترى مدى أهمية والدك وفضله عليك وعلى إخوتك؛

فهو صاحب القلب الكبير والصدر الحنون، وهو السند، والمرجع، والقوّة،

لذلك لا تستطيع إلّا أن تُقدّره في حياته وحتّى بعد مماته، وتُقدّر مواقفه معك منذ أن كنت صغيراً حتّى كبرت،

لذلك أبدع بعض الشعراء في وصف الأب في حياته وحتى بعد مماته، وفيما يلي قصائد عن الأب بأقلام شعراء مختلفين على مرّ الزمان.