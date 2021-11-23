اهداء للاخ الياس

ما كنتُ أحْسَبُ بعدَ موتَك يا أبيومشاعري عمياء بأحزانأني سأظمأُ للحياة وأحتسيمِنْ نهْرها المتوهِّجِ النّشوانِوأعودُ للدُّنيا بقلبٍ خَافقٍ للحبِّ، والأفراحِ والألحانِولكلِّ ما في الكونِ من صُوَرِ المنى وغرائبِ الأهُواء والأشجانِحتى تحرّكتِ السّنون، وأقبلتْ فتنُ الحياة ِ بسِحرِها الفنَّانِفإذا أنا ما زلتُ طفِْلاً، مُولَعاً بتعقُّبِ الأضواءِ والألوانِوإذا التشأوُمُ بالحياة ِ ورفضُها ضرْبٌ من الُبهتانِ والهذيانِإنَّ ابنَ آدمَ في قرارة ِ نفسِهِ عبدُ الحياة الصَّادقُ الإيمان.عبدُ الحياة الصَّادقُ الإيمان.