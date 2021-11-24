الدعاء بين العصر و الظهر

إلياس
:: أستاذ::
- إنضم
- 24 ديسمبر 2011
- المشاركات
- 17,386
- النقاط
- 1,471
- محل الإقامة
- فار إلى الله
- الجنس
- ذكر
الدعاء بين العصر والظهر يوم الأربعاء ..
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ الله عَنْهُ /
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم : دَعَا فِي مَسْجِدِ الْفَتْحِ ثَلَاثًا يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الثُّلَاثَاءِ وَيَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ ؛ فَاسْتُجِيبَ لَهُ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ ؛ فَعُرِفَ الْبِشْرُ فِي وَجْهِهِ ..
قَالَ جَابِرٌ : فَلَمْ يَنْزِلْ بِي أَمْرٌ مُهِمٌّ غَلِيظٌ إِلَّا تَوَخَّيْتُ تِلْكَ السَّاعَةَ فَأَدْعُو فِيهَا فَأَعْرِفُ الْإِجَابَة . ..
رواه البخاري في الأدب المفرد وأحمد والبزار وغيرهم وحسنه العلاّمة الألباني عليه رَحَمَات الله في صحيح الأدب المفرد ج 01 ورقة / 246 . قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رَحَمَات الله في ( اقتضاء الصراط" ( 1 / 433 ) /
وهذا الحديث يعمل به طائفة من أصحابنا وغيرهم ؛ فيتحرّون الدعاء في هذا كما نقل عن جابر ؛ ولم يُنقل عن جابر رضي الله عنه أنه تحرّى الدعاء في المكان : بل في الزمان ..
وقال البيهقي في شعب الإيمان ج 2 ورقة / 46 :
ويتحرّى للدعاء الأوقات والأحوال والمواطن التي يرجى فها الإجابة تماماً ..
فأما الأوقات فمنها : ما بين الظهر والعصر من يوم الأربعاء . ..
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ الله عَنْهُ /
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم : دَعَا فِي مَسْجِدِ الْفَتْحِ ثَلَاثًا يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الثُّلَاثَاءِ وَيَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ ؛ فَاسْتُجِيبَ لَهُ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ ؛ فَعُرِفَ الْبِشْرُ فِي وَجْهِهِ ..
قَالَ جَابِرٌ : فَلَمْ يَنْزِلْ بِي أَمْرٌ مُهِمٌّ غَلِيظٌ إِلَّا تَوَخَّيْتُ تِلْكَ السَّاعَةَ فَأَدْعُو فِيهَا فَأَعْرِفُ الْإِجَابَة . ..
رواه البخاري في الأدب المفرد وأحمد والبزار وغيرهم وحسنه العلاّمة الألباني عليه رَحَمَات الله في صحيح الأدب المفرد ج 01 ورقة / 246 . قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رَحَمَات الله في ( اقتضاء الصراط" ( 1 / 433 ) /
وهذا الحديث يعمل به طائفة من أصحابنا وغيرهم ؛ فيتحرّون الدعاء في هذا كما نقل عن جابر ؛ ولم يُنقل عن جابر رضي الله عنه أنه تحرّى الدعاء في المكان : بل في الزمان ..
وقال البيهقي في شعب الإيمان ج 2 ورقة / 46 :
ويتحرّى للدعاء الأوقات والأحوال والمواطن التي يرجى فها الإجابة تماماً ..
فأما الأوقات فمنها : ما بين الظهر والعصر من يوم الأربعاء . ..