رِضَانَا بِقضاءِ اللهِ يَسْري في عُروقناَ .. ولا نُشَكِكَ فيهِ بَلْ هوَ ثابتٌ ..

ولكنَ الحزنَ سَادَ عَلَى قُلوبناَ .. لمَوْتِ أبينَا فَأَقْمَعَ مَيِتٌ ..

فَنِسْيانهُ شَجَنٌ و ظَلامٌ حالكٌ .. وليسَ مِنَّا إلاّ إيمانٌ ورضا ثابتٌ ..

واللهِ تَمرُ بنا الأيامُ والكَيانُ مُمَزقٌ .. ولُجُوءناَ للهِ دَوْمًا صحيحٌ خابِتٌ ..

نرجوهُ العظيمَ أنْ يقوي عَزائِمَناَ .. وصلاحَ قلوبناَ و ثباتٌ نَاحِتٌ ..

وأن نُكفكفْ دُموعناَ في لُجيٍّ ساربٍ .. ورِضاهُ علَيْنَا وذِكْرٌ صامتٌ ..

( اللهم اغفر لأبي وافرشْ قبره بفراشِ الجنة )