رضا الاب

إلياس

إلياس

:: أستاذ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
17,395
النقاط
1,471
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
رِضَانَا بِقضاءِ اللهِ يَسْري في عُروقناَ .. ولا نُشَكِكَ فيهِ بَلْ هوَ ثابتٌ ..
ولكنَ الحزنَ سَادَ عَلَى قُلوبناَ .. لمَوْتِ أبينَا فَأَقْمَعَ مَيِتٌ ..
فَنِسْيانهُ شَجَنٌ و ظَلامٌ حالكٌ .. وليسَ مِنَّا إلاّ إيمانٌ ورضا ثابتٌ ..
واللهِ تَمرُ بنا الأيامُ والكَيانُ مُمَزقٌ .. ولُجُوءناَ للهِ دَوْمًا صحيحٌ خابِتٌ ..
نرجوهُ العظيمَ أنْ يقوي عَزائِمَناَ .. وصلاحَ قلوبناَ و ثباتٌ نَاحِتٌ ..
وأن نُكفكفْ دُموعناَ في لُجيٍّ ساربٍ .. ورِضاهُ علَيْنَا وذِكْرٌ صامتٌ ..
( اللهم اغفر لأبي وافرشْ قبره بفراشِ الجنة )
 
بيسان بيبا

بيسان بيبا

:: عضو مُشارك ::
إنضم
15 نوفمبر 2021
المشاركات
129
النقاط
9
العمر
21
محل الإقامة
باتنة
الجنس
أنثى
احسنت النشر
رحم الله اباك وجعله في الفردوس الاعلى مع الشهداء يا رب
 
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