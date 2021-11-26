Djouni و القفة الزهرية 📷

Rayhan
:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
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اعضـــــــــآء / زوآر منتدى اللمة الجزآئرية
اهلا وسهلا بكم في صرحنا الجميل و خاصة ركن تربية الحيوانات الاليفة
اليوم حبيت نشاركم صور ل جوجو مع قفته الزهرية ههه
في الحقيقة القفة بالنسبة للقط هي مكان للاسترخاء يعني يحبها و كل مشتقاته مثل السلة بانواعها هه....
نخليكم مع الصور
ان شاء الله تكونوا استمتعتوا مع جوجو
نتمنى لكـــــم احلى الأوقآت وأجمل اللحظـــــآت