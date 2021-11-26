Djouni و القفة الزهرية 📷

Rayhan

Rayhan

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
8,127
النقاط
2,801
محل الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
بسم الله 01.png





اعضـــــــــآء / زوآر منتدى اللمة الجزآئرية
اهلا وسهلا بكم في صرحنا الجميل و خاصة ركن تربية الحيوانات الاليفة 😍

اليوم حبيت نشاركم صور ل جوجو مع قفته الزهرية ههه
في الحقيقة القفة بالنسبة للقط هي مكان للاسترخاء يعني يحبها و كل مشتقاته مثل السلة بانواعها هه....
نخليكم مع الصور

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ان شاء الله تكونوا استمتعتوا مع جوجو 😍

نتمنى لكـــــم احلى الأوقآت وأجمل اللحظـــــآت


امان الله 1.png
 
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