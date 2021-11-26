اهمية الغاز الطبيعي

أهمية الغاز الطبيعي الاقتصادية،

يرجع عمر اكتشاف الغاز الطبيعي الى 5000 سنة منذ أن عرفت البشرية ويضم هذا الغاز عوالق تكون عبارة عن كائنات مجهرية لا ترى بالعين، كالكائنات الأولية والطحالب والكثير سنتعرف عليها لاحقا. محتويات المقال [ عرض ] اكتشاف الغاز الطبيعي منذ العديد من السنوات منذ العديد من السنوات تراكمت طبقات المحيطات والطبقة الأرضية وضغطت بقاياها تحت الصخور الرسوبية، ونتيجة للعوامل الطبيعية كالضغط والحرارة تحولت البقايا إلى غاز طبيعي. لا يوجد فرق كبير بين تكوين البترول والغاز الطبيعي فكلاهما نشأ تحت نفس الظروف، ويوجد غالبا تحت الماء أو حقول تحت الأرض. يقوم الغاز الطبيعي بعمل طبقة اعلي من البترول لأنه أخف، وهذه الطبقة عبارة عن غاز يغطيه، حيث يرافقه، ولذلك يطلق عليه اسم الغاز المصاحب. يمكن استخراجه من الآبار التي تشبه النفط بطريقة كبيرة. ويوجد في أماكن بعيدة عن الشواطئ تجمعات من آبار الغاز الذي يتم استخراجه، ويتم نقله من معامل الإنتاج إلى تلك النقطة التي تتجمع بها عن طريق الأنابيب. ثم يتم نقله لمعامل التكرير ويتم هناك العمل على تنقيته، بعد إزالة السوائل والماء منه بفعل عوامل الجاذبية، ثم يمرر الغاز من خلال مبرد ليسيل البترول. ثم يعبى في قارورات كالوقود الموجود بالسخانات للمنازل، وما يبقى منه يتم إمداده عن طريق شبكة أو القيام بتسييله عن طريق الضغط والتبريد وفي النهاية يسوق كغاز طبيعي. أهمية الغاز الطبيعي الاقتصادية يوجد العديد من الفوائد الناتجة عن استخدام الغاز، ومنها: العديد من الصناعات التي تقوم معظمها بالاعتماد على غاز الميثين كالصناعات البلاستيكية والألياف. التدفئة، الغاز الطبيعي يعد مصدرا للطاقة حيث يقوم بتدفئة الكثير منها سكان النصف الشمالي. المواصلات، يمكن استخدام هذا الغاز كوقود لتنتج كميات أقل من الغازات عند استخدامه غير الغازات الأخرى وبالتالي يقوم بتقليل حدوث ظاهرة الدفيئة. كل يوم تزداد أهمية هذا الغاز لأنه من أهم مصادر الطاقة وصديق جيد للبيئة يمكنه رفع اقتصاد أي دولة وعلي مدى السنين. يحمي هذا الغاز البيئة من التلوث وهو بعيد عن مواقع الإنتاج في الأسواق التي بحاجة إلى إمدادات لتساعد في المرونة لتسويق هذا الغاز حيث يقوم بتحسين الأمن للإمدادات في العالم. وهو أحد أنواع الطاقة الأسرع في نموها وقد توقعنا وصول الطلب إلى الضعف على مدار السنين القادمة ويقدر بنحو 450 مليون طن. تطورت صناعة الغاز المسال وأصبحت في تزايد على المحيط العالمي وهذه فقط البداية للربط الأسواق في أمريكا وأوروبا وآسيا عن طريق خيارات العرض المتعددة. استفاد الجميع من تلك التطورات أهمهم العملاء والموردين، من هذه الخيارات التي في العقود التقليدية سواء كانت قصيرة الأجل أو طويلة الأجل وتلبية احتياجاتهم الفورية. من الشركات العالمية التي استخدمت الغاز الطبيعي المسال شركات تابعة واكسون موبيل وحققت عدة نجاحات. والمزيد من شركائنا الكرام قد مثلنا قوى كبيره لتدفع الغاز المسال إلى المؤسسات العالمية الأكثر فاعلية وجودة وكفاءة. وخلال تلك السنين استطعنا أن نجعل خبرتنا تمتد خلال سلسلة بأكملها، وحقول الغاز ومحطات التحويل وكل تلك الأمور أدت إلى ترابط عناصر الخبرة الفردية وتطور متكامل للغاز حتى أصبح ذات قيمة. أهمية الغاز الطبيعي الاقتصادية واستخداماته بالنسبة إلى استخداماته السكنية فهو من أقل التكليفات بالمقارنة ب تكلفة الكهرباء لأنه أهم مصادر الطاقة، يستطيع الإنسان أيضا استخدامه في العديد من الأمور الحياتية في المنزل للطهي والتدفئة. وهو من أفضل الغازات لدى الطباخين فهم يفضلون استخدام هذا الغاز عن غيره نظرا لسرعته في تسخين الطعام، كما أنه موفر واقتصادي، نستطيع استخدامه أيضا في مجالات المنزل التبريد من خلال مكيفات الهواء. الاستخدامات التجارية، وهذه الاستخدامات تشمل الكثير من القطاعات مثل المدارس والمؤسسات والمطاعم وفي هذه القطاعات يستخدم للتدفئة المركزية وتبريد المياه وتسخينها. وهو يشبه كثيرا الاستخدامات السكنية، وبفضل تقدم التكنولوجيا أصبحوا يستعملون الغاز لزيادة الجودة الموجودة في الطاقة للبيئات التجارية وذلك لأنها تحتاج إلى كمية كبيرة من الكهرباء. تستخدم أيضا تلك المحركات الترددية وخلايا الوقود والغاز في توليد الكهرباء، فهذه الطاقة تعرف بتميز فاعليتها العالية. يستخدم كمولد كهربائي حيث يعد وقوداً مفضلا بطريقة كبيرة، نظرا لعدم تلويث البيئة واحتراقه الأمن، وبسبب حدوث تغيرات في عدة مجالات مثل التكنولوجيا والاقتصاد. صار الغاز هو المورد المفضل لجميع محطات الطاقة، وهناك طرق كثيرة لتوليد الكهرباء كتوليد وحدات البخار الذي يتم من خلال حرق الوقود الأحفوري الذي يوجد بالمراجل. لتسخين المياه وإنتاج البخار منها وهو ما يعمل على تحويل التوربينات ويوجد الكثير من الطرق غير ذلك. أهمية الغاز الطبيعي الاقتصادية وخصائصه يعتبر هذا الغاز من أفضل أنواع الوقود على الإطلاق حيث أنه مصدر من مصادر الطاقة الغير متجددة، وهذا لما تتميز به من صفات عن غيره، وأيضا لقلة حدوث تلوث عند الاستخدام: من هذه المميزات أن الغاز الطبيعي يحترق بشكل كامل، ويؤدي إلى ظهور غاز ثاني أكسيد الكربون عوضا عن الكثير من الغازات السامة. يضم هذا الغاز نسب قليلة من العوالق والشوائب التي من المحتمل أن تظل بتكلفة قليلة وذات سلاسة. ينتج هذا الغاز عند احتراقه في درجات الحرارة العالية من أجل إنتاج طاقة كهربية. الغاز الطبيعي لا يحتاج لمراحل تحويلية كغيره من المصادر، يمتاز بنظافته وإشغاله السريع وعدم تلويث البيئة كالكثير من المصادر الأخرى، وأيضا يمتاز بكفاءته وجودة استعماله. ؟

أهمية الغاز الطبيعي الاقتصادية ومكوناته يستخدم غاز الميثان في الاستهلاك السكاني والتجاري والصناعي وهو من أحد مكونات الغاز المعالج، أما الغاز الخام فهو يضم عدد ليس بالقليل منها المركبات المختلفة.

1- أهمية الغاز الطبيعي الاقتصادية وأنواعه البروبان وهو يظهر بنسبة قليلة جدا. الميثان وهذا الغاز تتراوح نسبته بين 70 إلى 100. الايثان وتتراوح نسبة هذا الغاز بين 1 إلى 10. 2-

أهمية الغاز الطبيعي الاقتصادية وتأثيرها على الإنسان عند ملامسته للجلد لا يظهر عليه أي حساسية أو أثار، ولكن عند استنشاق هذا الغاز يسبب الموت والتقيؤ وعدم التنفس جيدا والدوخة الشديدة والغثيان. حقول الغاز الطبيعي في مصر حقل غاز يسمى أبو ماضي وهذا الحقل من أهم الأماكن في مصر يقع في شمال شرق الدلتا وينقل الغاز إلى مدن المحلة الكبرى للاستفادة منها في مصانع الغزل والنسيج. حقل أبو الغرانيق يقع هذا الحقل في الصحراء ويبعد 300 كيلو عن مصر، يقوم بتزويد المصانع المختلفة كالأسمدة التي تنقل عن طريق الأنابيب. يقوم أيضا هذا الحقل بتزويد بعض المناطق المسكونة بالغاز الطبيعي مثل المعادي وحلوان ومدينة نصر. حقل أبو قير البحري يوجد هذا الحقل على مسافة 18 كيلومتر داخل البحر المتوسط، ويستخدم الغاز الموجود بهذا الحقل بتزويد مصانع الأسمدة بأبي قير. سلسلة القيمة العالمية للغاز الطبيعي هذه السلسلة معقدة ومكلفة ولتنفيذ الكثير من الاقتراحات يجب علينا تنفيذ مقترح تلك السلسلة ولكنه يتطلب تركيزا على تلك التطورات. التطور التكنولوجي قوة الشراكة سلامة البيئة وحمايتها من التلوث الالتزام الفني المعرفة الكاملة بالسوق نظرتنا للمستقبل استثمارات المال غير العادية تنفيذ هذه المشاريع والتفوق التشغيلي.