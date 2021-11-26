النقل والمنقول .

aljentel

aljentel

:: عضو متألق ::
إنضم
14 نوفمبر 2013
المشاركات
4,337
النقاط
491
تعودنا على نقل المواضيع من المنتديات والمواقع الاخرى دونما ذكر المصدر فأصبحت تلك عادة نسير عليها في هذا المنتدى حتى اصبحت اغلب المواضيع مكرره بالنسبة لنا بل ان اغلبها سبق ان قرأناه قبل بضع سنين مما يخفض شعبية المنتدى ويهبط في مستواه وينفر الاعضاء والزوار لأنهم اعتادوا على قراءة مواضيع منقوله ومكرره ، فلما لانحاول دعم المنتدى بمواضيع مبتكره ومن بنات افكارنا كي يرتقى مستواه لان اي موضوع لم يسبق له الطرح يزيد في رصيد المنتدى على السوشل ميديا وان كانت لغته ركيكه وفيه اخطاء إملائيه فهو افضل بكثير من المواضيع المنقوله .. فلنحاول احبتي وعسى خير ...
 
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