النقل والمنقول .

تعودنا على نقل المواضيع من المنتديات والمواقع الاخرى دونما ذكر المصدر فأصبحت تلك عادة نسير عليها في هذا المنتدى حتى اصبحت اغلب المواضيع مكرره بالنسبة لنا بل ان اغلبها سبق ان قرأناه قبل بضع سنين مما يخفض شعبية المنتدى ويهبط في مستواه وينفر الاعضاء والزوار لأنهم اعتادوا على قراءة مواضيع منقوله ومكرره ، فلما لانحاول دعم المنتدى بمواضيع مبتكره ومن بنات افكارنا كي يرتقى مستواه لان اي موضوع لم يسبق له الطرح يزيد في رصيد المنتدى على السوشل ميديا وان كانت لغته ركيكه وفيه اخطاء إملائيه فهو افضل بكثير من المواضيع المنقوله .. فلنحاول احبتي وعسى خير ...